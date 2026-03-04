Secciones

Gonzalo Munielo, entrenador del Valencia Basket junior, explica el regreso de Abu Dhabi

Germán Caballero

El entrenador del equipo, Gonzalo Muinelo, ejerció de portavoz de la expedición y explicó a los numerosos medios desplazados a Manises, la odisea vivida en Abu Dabi: "Lo hemos vivido con incertidumbre, no saber cuándo vamos a volver. El club estaba muy pendiente de nosotros y trabajando para volver lo antes posible. No había intranquilidad, los habitantes hacían vida normal, escuchabas algunas explosiones, pero ver, no veíamos nada".

