Una jugadora del Valencia Basket, convocada para la selección absoluta 3x3

La seleccionadora Nuria Martínez ha anunciado este miércoles la lista de 12 jugadoras, entre las que se encuentran las subcampeonas olímpicas valencianas Sandra Ygueravide, Vega Gimeno y la jugadora del Valencia Basket cedida esta temporada al Kutxabank Araski, Noa Morro.

Gracia Alonso de Armiño y Juana Camilión, que también ganaron la plata en París 2024 junto a Vega Gimeno y Sandra Ygueravide, también están en la convocatoria. La selección realizará una mini concentración, que empezará el sábado 7 de marzo, antes de viajar a Bangkok para la disputa, del 13 al 15 de marzo, de la Champions Cup, el primer gran torneo del calendario FIBA 3x3.

Comienzan las competiciones internacionales 3x3 con la segunda edición de la Champions Cup, el torneo en el que participan las ocho mejores selecciones del planeta y que se disputará en Bangkok (Tailandia) del 13 al 15 de marzo.

Un equipo de garantías

Para afrontar este reto la seleccionadora Nuria Martínez contará con la ayuda de Marta Montoliú y trabajará en Zaragoza del 7 al 10 de marzo con doce jugadoras, de las que saldrán las cuatro que viajarán a Tailandia. Una lista con las cuatro subcampeonas olímpicas y actuales medallistas europeas (Sandra Ygueravide, Vega Gimeno, Gracia Alonso de Armiño y Juana Camilión), y nombres habituales como Cecilia Muhate, Alba Prieto y Helena Oma.

De este grupo de doce jugadoras saldrán las cuatro que disputarán la Copa de Campeones, donde España está encuadrada en el Grupo B junto a Canadá, Azerbaiyán y Tailandia. Los dos primeros clasificados pasarán a semifinales donde se enfrentarán a los mejores clasificados del Grupo A, formado por Países Bajos, Estados Unidos, Australia y Madagascar.

Presencia del Valencia Basket en la selección masculina

Por otra parte, el título de campeones del mundo en Mongolia por la selección Masculina 3x3 permitirá a los pupilos de Pedro Meléndez participar en la segunda edición de la Champions Cup. Después de la concentración en el parón de las Ventanas FIBA ocho jugadores volverán a reunirse este sábado para preparar la cita de Bangkok, del 13 al 15 de marzo.

Meléndez ha citado de nuevo a ocho de los doce jugadores que han trabajado en Zaragoza la pasada semana. Los cuatro campeones del mundo, Guim Expósito, Carlos Martínez, Iván Aurrecoechea y Diego de Blas, más cuatro especialistas como José Antonio Blázquez, Javier Herrero, Isaac Mayo y Jaume Zanca, que se concentrarán también este sábado antes de viajar al sudeste asiático el martes.

De este grupo de ocho jugadores saldrán los cuatro que disputen la Champions Cup, donde España figura en el Grupo A junto a Serbia, Lituania y Tailandia. El objetivo es lograr una de las dos primeras plazas para clasificarse para las semifinales, donde se cruzaría con los equipos del Grupo B, formado por Estados Unidos, Países Bajos, Australia y Madagascar.

LISTA COMPLETA DE JUGADORAS.

Txell Alarcón (Hozono Global Jairis), Gracia Alonso de Armiño, Juana Camilión (Movistar Estudiantes), Claudia Contell (Ingeniería Ambiental CAB Estepona), Vega Gimeno (La Embajada 3x3), Carolina Guerrero (Spar Girona), Noa Morro (Kutxabank Araski), Cecilia Muhate (Ingeniería Ambiental CAB Estepona), Helena Oma (Casademont Zaragoza), Alba Prieto (Hozono Global Jairis), María Roters (Unicaja Mijas) y Sandra Ygueravide.

LISTA COMPLETA DE JUGADORES.

Iván Aurrecoechea (Valencia Basket/Flexicar Fuenlabrada); Diego de Blas, José Antonio Blázquez e Isaac Mayo (The Embassy 3x3); Guim Expósito; Javier Herrero (Valencia Basket 3x3); Carlos Martínez; y Jaume Zanca (Barcelona 3x3).