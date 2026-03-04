Pedro Martínez: "Somos autocríticos con nuestros errores en la Copa, otros estamentos, como el arbitral, también lo deben ser"

Hace unos días, tras la amaga derrota ante el Real Madrid en las semifinales de la Copa del Rey, Pedro Martínez mostraba su disconformidad con la actuación arbitral, que perjudicó claramente al Valencia Basket en varias jugadas clave del final del partido, colgando en su cuenta de X varias fotos señalando los errores arbitrales. Este miércoles, en la rueda de prensa previa al partido ante el Zalgiris, al ser preguntado por este aspecto, el técnico respondió con ironía: "Fue mi 'community manager' el que colgó unas fotos, no puso nada, solo las imágenes".

Aprender de los errores

El entrenador taronja aseguró que el equipo es crítico con cómo jugó la semifinal y dijo que espera que el resto de estamentos, en referencia a los árbitros, sigan el mismo proceso de autoevaluación: "nosotros somos autocríticos, hemos aprendido en la Copa de nuestros errores. Igual que somos absolutamente críticos con cómo jugamos y (evaluamos) qué hemos de mejorar y para eso entrenamos cada día, esperamos y estamos seguros que los otros estamentos del baloncesto están haciendo lo mismo. De esta critica surge la mejora".

Pedro Martínez no quiso entrar en más detalles aunque sí mostró su malestar pidiendo al club que actúe pidiendo explicaciones: "Es una cosa que tiene que hablar el club con los responsables de los arbitrajes para saber exactamente qué piensan de su actuación", añadió.

El técnico dijo que tienen "una opinión de lo que pasó con el arbitraje y que también la tienen de sus propia actuación".