Copa del Rey Valencia 2026
Pedro Martínez: "Somos autocríticos con nuestros errores en la Copa, otros estamentos, como el arbitral, también lo deben ser"
El entrenador taronja se refirió a la actuación de los árbitros en el partido de semifinales de Copa del Rey ante el Real Madrid
Hace unos días, tras la amaga derrota ante el Real Madrid en las semifinales de la Copa del Rey, Pedro Martínez mostraba su disconformidad con la actuación arbitral, que perjudicó claramente al Valencia Basket en varias jugadas clave del final del partido, colgando en su cuenta de X varias fotos señalando los errores arbitrales. Este miércoles, en la rueda de prensa previa al partido ante el Zalgiris, al ser preguntado por este aspecto, el técnico respondió con ironía: "Fue mi 'community manager' el que colgó unas fotos, no puso nada, solo las imágenes".
Aprender de los errores
El entrenador taronja aseguró que el equipo es crítico con cómo jugó la semifinal y dijo que espera que el resto de estamentos, en referencia a los árbitros, sigan el mismo proceso de autoevaluación: "nosotros somos autocríticos, hemos aprendido en la Copa de nuestros errores. Igual que somos absolutamente críticos con cómo jugamos y (evaluamos) qué hemos de mejorar y para eso entrenamos cada día, esperamos y estamos seguros que los otros estamentos del baloncesto están haciendo lo mismo. De esta critica surge la mejora".
Pedro Martínez no quiso entrar en más detalles aunque sí mostró su malestar pidiendo al club que actúe pidiendo explicaciones: "Es una cosa que tiene que hablar el club con los responsables de los arbitrajes para saber exactamente qué piensan de su actuación", añadió.
El técnico dijo que tienen "una opinión de lo que pasó con el arbitraje y que también la tienen de sus propia actuación".
- El Alavés visitará al Valencia CF con dos bajas importantes
- Unai Núñez, un seguro de vida para el Valencia CF: 'Estoy muy cómodo y creo que se ve reflejado en el campo
- Lucas Beltrán habla claro sobre su futuro en el Valencia CF: 'Obviamente...
- El Valencia CF amplía su límite salarial tras el mercado de invierno
- Quique Sánchez Flores al Alavés, cerrado: Debutará en Mestalla ante el Valencia CF
- Novedades importantes de cara al futuro de Cenk en el Valencia
- El CTA confirma que se debió pitar penalti en la mano de Osasuna frente al Valencia en Mestalla
- La salvaje agresión de Rudiger en el Madrid-Getafe: ¡Rodillazo en la cara!