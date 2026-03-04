Pedro Martínez: "El Zalgiris es uno de los equipos de la Euroliga que más me gusta cómo juega"

Pedro Martínez ha comparecido en rueda de prensa este miércoles 4 de marzo para analizar el partido de este jueves 5 (20:30 horas) en el Roig Arena ante el Zalgiris Kaunas : "Tienen muy buen equipo, tienen una plantilla muy física, son jugadores que además son íexcelentes en defensa, tienen tres jugadores muy decisivos en la posición de uno que además juegan juntos, hacen mucho 1 contra 1, bloqueo directo, tienen un buen balance defensivo por lo que tenemos que estar con mucha comunicación", analizó el técnico.

Un equipo con gran potencial

Martínez auguró un gran duelo ofensivo: "tienen además jugadores que van muy bien al rebote defensivo como Sleva que son muy atléticos. Tenemos que hacer lo que podamos con los jugadores pequeños, tanto Francisco como Williams-Goss como Lo, son jugadores con gran capacidad de anotación, a ver si somos capaces de hacerles estar en bajos porcentajes, que se tengan que trabajar las situaciones, hacer que tieren siempre con un jugador delante y no llevarles mucho a a la línea de tiros libres ya que son excelentes tiradores". Además, el técnico avisó sobre el potencial defensivo de su rival: "Tienen muy buena defensa, hacen defensa de de cambios con bloqueso directos, son todos muy atleticos físicamente". En resumen, Pedro Martínez, afirmó: "son uno de los equipos que más me gusta cómo juegan de toda la Euroligga".

Igualdad en la clasificación

El entrenador taronja también se refiriró a la gran igualdad que hay en la Euroliga, en la que el Valencia Basket es segundo con 19 victorias y 10 derrotas y el Zalgiris, sexto, con 17-12. :"Para nosotros y para el espectador ver tanta igualdad es muy motivante. Salvo el Fenerbahce, que ha cogido una gran velocidad y creo que ha ganado 10 de los últimos 11 partidos y va un poco por libre, en el resto hay mucha igualdad, del segundo al 12 hay muy pocoa diferencia, se va a decidir todo al final, nosotros estamos con ánimo para afrontar esa recta final de la Fase Regular de la Euroliga".

El técnico recordó que ganar en la Euroliga no era tarea sencilla: "Es cierto que venimos de ganar por una diferencia extraordinaria, no normal, en la cancha del Baskonia, la semana pasada pero sabemos lo que nos cuesta ganar cada partido de la Euroliga, en casa o fuera, muchos partidos se han decidido en los tres últimos minutos ".

Paréntesis liguero

El Valencia Basket ha contado con unos días de tranquilidad por el parón de la Liga Endesa el pasado fin de semana, algo que Pedro Martínez asegura que no sabe si será una ventaja "o lo contrario". "Por un lado, sirve para una pequeña desconexión pero, por otro, te puede quitar un poco el ritmo competitivo. Nosotros estamos entrenando con cierta normalidad desde el lunes y esperamos tener esta chispa que te da la competición", explicó.

Una buena experiencia para Badio

De sus quince jugadores, Isaac Nogués y Papi Badio estuvieron con sus selecciones y el segundo tuvo que afrontar un viaje a Senegal. Pese al cansancio, Pedro Martínez cree que ha sido positivo para el exterior taronja: "Ha sido un viaje incómodo, muy largo, se ha perdido entrenamientos porque le hemos querido dar un poco de descanso. Es un jugador que está muy comprometido con el Valencia, con su selección y con su país y quiso hacer su súper esfuerzo por jugar y por la familia. Creo que eso, ver a su madre y jugar con la selección, vale mas que el cansancio, esa vitamina vale más", afirmó.

Regreso del equipo júnior

El técnico destacó también la "gran preocupación" que ha habido en el club hasta que ha podido regresar de Abu Dabi la expedición de su equipo júnior, que quedó atrapada allí tras el ataque militar de Israel y Estados Unidos a Irán y la respuesta de esta última.

"Ha habido mucha intranquilidad por los chicos y por la expedición, no ha sido un tema fácil y se ha conseguido con bastante rapidez", destacó