El Valencia Basket recibe al Zalgiris con el objetivo de dar otro paso hacia cuartos

Tras la contundente victoria lograda la semana pasada en la cancha del Baskonia, el Valencia Basket retoma la Euroliga en casa, en el Roig Arena, este jueves 5 de marzo (20:30h, Roig Arena, Movistar+ Deportes 3) con el objetivo de afianzar la segunda posición en la clasificación que ocupa y dar un paso más hacia la clasificación directa para cuartos de final. Será el primero de los dos partidos que afronta esta semana como local el Valencia Basket que tras recibir en la Euroliga al Zalgiris también jugará en el Roig Arena este domingo ante el UCAM Murcia en un partido en la vuelta de la Liga Endesa tras el parón del pasado fin de semana debido a las Ventanas FIBA.

A consolidar la segunda plaza

La Fase Regular de la Euroliga, que alcanza su jornada 30 entra en la recta final y cada partido ahora es clave en una de las ediciones más igualadas de los últimos años. El Valencia Basket, con 19 victorias y 10 derrotas es segundo en la tabla, a dos victorias del líder, el Fenerbahce, mientras que su rival, el Zalgiris, es sexto con 17-12. Cabe recordar que los seis primeros lograrán el pase directo hacia cuartos mientras que los clasificados entre el séptimo y el décimo jugarán la 'repesca' o 'play in' de la que saldrán los dos últimos equipos que tomarán parte en ese cruce de cuartos que da acceso a la 'Final a Cuatro' de Atenas. El Zalgiris está empatado en la tabla con el Hapoel Tel Aviv, quinto con un choque menos, y que el Barcelona y el Estrella Roja, séptimo y octavo. Noveno y décimo son el Mónaco y el Panathiniakos con 16 partidos ganados y undécimo es el Dubai con quince. El Valencia tiene por tanto cuatro triunfos de margen a falta de diez choques. Una victoria ante el Zalgiris le permitiría poner tierra de por medio de los lituanos y afianzarse en la zona privilegiada de la tabla.

El Valencia Basket, durante su entrenamiento de este miércoles en el Roig Arena / VBC

La plantilla taronja, al completo

Pedro Martínez ya ha recuperado a los internacionales Isaac Nogués y Brancou Badio así como a Kameron Taylor, ausente en el partido de la semana pasada en Vitoria por un esguince de tobillo. El jugador se ha incorporado a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros, por lo que la plantilla taronja está al completo y el técnico taronja deberá hacer tres descartes antes del partido.

El Zalgiris se presenta como un rival muy complicado que además atraviesa un gran momento después de haber logrado dos triunfos como local ante otros dos equipos de la zona de Playoff como el Hapoel IBI Tel Aviv (93-82) y el Olympiacos Piraeus (99-94 tras dos prórrogas). A su habitual fortaleza como local, el cuadro verde le añade este año una condición de visitante peligroso con siete victorias en canchas complicadas como la del FC Barcelona, AS Monaco, Hapoel IBI Tel Aviv o EA7 Emporio Armani Milán. Los lituanos además, se juegan mucho ya que necesitan ganar para no descolgarse del grupo de cabeza de la Euroliga.

El partido supondrá un duelo entre el equipo que más puntos anota por partido, el Valencia Basket (91) con el que más eficacia ofensiva por posesión presenta. Además con un 39% de acierto, el Zalgiris es el mejor tirador de tres de la competición.

El Valencia Basket quiere poner a fin a una racha de 15 años

El Valencia Basket tendrá además una motivación añadida: ganar a un rival al que no supera en València desde hace 15 años. El encuentro del jueves será la séptima vez que el Zalgiris Kaunas visite al Valencia Basket para un partido de Euroliga. El balance es favorable al equipo lituano, que ganó en sus cuatro últimas visitas a la Fonteta para colocar el balance general en Valencia en 2-4. Para encontrar el último triunfo valenciano como local ante este rival hay que remontarse al Top 16 de la EuroLeague 2010-11, en concreto al 19 de enero de 2011, cuando el Valencia Basket se impuso por 73-59. Ambos equipos llegan a este partido con el balance general histórico empatado, con 7 triunfos para cada lado, por lo que el vencedor de este partido lo colocará a su favor. El último precedente es el partido de la primera vuelta, disputado el 7 de noviembre en el Zalgirio Arena dentro de la jornada 9 y que acabó con triunfo verde por 86-77.

El Zalgiris cuenta con una plantilla de gran calidad. El MVP de la última jornada, el base francés Sylvain Francisco, llega en un gran momento de forma como el cuarto jugador más valorado del torneo y lidera uno de los cuartetos más valorados de la competición, el que forma junto a Moses Wright, Azuolas Tubelis y Nigel Williams-Goss. El conjunto lituano tendrá la única ausencia del pívot Laurynas Birutis por una lesión en la rodilla.

Noticias relacionadas

Plantillas / VBC

El Valencia Basket analiza así a su rival, el Zalgiris Kaunas:

Francisco, Tubelis y Williams-Goss son titulares habituales en un quinteto en el que Wright se ha repartido las presencias desde el inicio en la posición de pívot con Laurynas Birutis (4,6 puntos y 2,5 rebotes). Para completar el quinteto, Ignas Brazdeikis (5,1 puntos y 1,8 rebotes) y Arnas Butkevicius (5,4 puntos con el mejor porcentaje de tres de la competición, 51%) van alternando como aleros titulares. Desde el banquillo destaca la aportación en la posición de base del internacional alemán Maodo Lo (7,6 puntos y 2,6 asistencias), la experiencia de Edgaras Ulanovas (5,8 puntos y 2,5 rebotes) y la amenaza en el lanzamiento exterior y la solidez de Dustin Sleva (6,3 puntos y 3,1 rebotes). Alargan la plantilla lituana tres jugadores nacionales cada vez más contrastados como Deividas Sirvydis (5 puntos y 1,6 rebotes), Dovydas Giedraitis (3,4 puntos, 2,4 rebotes y 1,9 asistencias) y Mantas Rubstavicius (1,8 puntos).