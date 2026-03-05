EUROLIGA
Los descartes de Pedro Martínez ante el Zalgiris Kaunas
El técnico taronja recupera a Kameron Taylor tras su leve torcedura de tobillo que le impidió jugar en Vitoria
El Valencia Basket recibe este jueves al Zalgiris Kaunas y lo hace de nuevo con la plantilla al completo tras la recuperación de un Kameron Taylor que se perdió el partido de Euroliga de la semana pasada ante el Baskonia por una torcedura de tobillo. Una leve lesión de la que ya se ha recuperado y que permite a Pedro Martínez contar con uno de sus jugadores más imporantes a lo largo de la temporada.
Y todo en el regreso al Roig Arena tres semanas después del último partido continental como local del primer equipo masculino de Valencia Basket con un duelo directo dentro de la zona de Playoff que le medirá al Zalgiris Kaunas (jueves 5, 20:30h, Roig Arena, Movistar+ Deportes 3) en un encuentro correspondiente a la jornada 30 de la máxima competición continental.
La convocatoria
Así, los 12 elegidos por el técnico para el partido ante el Zalgiris Kaujnas son: Brancou Badio (que viene de brillar en dos partidos con Senegal), Kam Taylor, Josep Puerto, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson, Matt Costello
Descartes
Los tres descartes, por tanto, son Yankuba Sima, López-Arostegui y un Isaac Nogués que ha estado con España en los partidos de las Ventanas FIBA.
