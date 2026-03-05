Horario y dónde ver el complicado reto de Valencia Basket ante Zalgiris Kaunas

Vuelta al Roig Arena y regreso de la EuroLeague. El Valencia Basket tiene por delante este jueves 5 de marzo, un duelo directo dentro de la zona de Playoff que le medirá al Zalgiris Kaunas en un encuentro correspondiente a la jornada 30 de la máxima competición continental. El choque se disputa a las 20:30 horas y podrá verse en directo a través de Movistar+ Deportes 3. El conjunto taronja se reencuentra con su afición tras el parón de la Liga Endesa y necesitará el máximo apoyo de su público para defender su buena racha continental y buscar un triunfo que nos permitiría marcar un nuevo mejor registro en la Euroliga a nivel de triunfos y de victorias como local en términos absolutos.

El conjunto que dirige Pedro Martínez tendrán que romper su particular mala racha ante un rival que ha ganado en sus últimas cuatro visitas a València. Una dinámica negativa que obliga a retroceder más de quince años para encontrar un triunfo taronja ante este rival como local. El registro histórico, en cualquier caso, está empatado con 7 victorias para cada equipo, por lo que el vencedor de este encuentro decantará la balanza de su lado. En el partido de la primera vuelta, victoria lituana por 86-77. El equipo taronja pondrá a prueba su recién estrenada condición de equipo más anotador ante uno de los ataques más eficaces y uno de los equipos más equilibrados de la competición.

Vuelve Taylor: plantilla completa

Kameron Taylor, ausente en el partido de la semana pasada en Vitoria por un esguince de tobillo, ya se ha incorporado a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros, por lo que la plantilla taronja está al completo para afrontar este importante partido de la competición europea.

Entrenamiento del Valencia Basket . / Germán Caballero

El rival: Zalgiris Kaunas

El conjunto comienza esta jornada en la segunda posición de la EuroLeague con un balance de 19-10. El Zalgiris Kaunas llega para jugar por primera vez en el Roig Arena en la sexta posición del torneo con un 17-12 en su casillero después de haber logrado dos triunfos como local ante otros dos equipos de la zona de Playoff como el Hapoel IBI Tel Aviv (93-82) y el Olympiacos Piraeus (99-94 tras dos prórrogas).

Noticias relacionadas

A su habitual fortaleza como local, el cuadro verde le añade este año una condición de visitante peligroso con siete victorias en canchas complicadas como la del FC Barcelona, AS Monaco, Hapoel IBI Tel Aviv o EA7 Emporio Armani Milán. El MVP de la última jornada, el base francés Sylvain Francisco, llega en un gran momento de forma como el cuarto jugador más valorado del torneo y lidera uno de los cuartetos más valorados de la competición, el que forma junto a Moses Wright, Azuolas Tubelis y Nigel Williams-Goss. El conjunto lituano tendrá la única ausencia del pívot Laurynas Birutis por una lesión en la rodilla.