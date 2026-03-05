Pedro Martínez: "Estamos creciendo como grupo, no nos estresamos en finales igualados"

Pedro Martínez estaba más que satisfecho de la victoria ante el Zalgiris Kaunas y, aunque admitió que le habría gustado ganar el average particular, elogió a sus jugadores por la mentalidad y el trabajo en una nueva victoria coral (91-87)

"Prefiero no hacer valoraciones de la clasificación. Ha sido un partido como esperábamos, estábamos tan mentalizados que nos ha dado tener mucha personalidad. Han hecho un último cuarto increíble, alguna acción la podíamos hacer mejor, pero mentalmente el equipo ha estado muy bien y hoy ha salido cara, no siempre se ganan estos partidos igualados, pero hay que felicitar la mentalidad del equipo, el esfuerzo y estoy muy contento por la imagen que hemos dado y la personalidad de Jean Montero esperando que le hicieran la falta para anotar y ponernos a dos canastas. También la canasta del Papi, era difícil de meter y más en el momento que era. La defensa del equipo también ha sido muy buena después y les ha llevado a hacer un tiro muy malo.

Brancou Badio, clave en la victoria con una canasta decisiva en los últimos instantes. / F. Calabuig

Defensa a sus bases

Al final necesitas balance entre el ataque y la defensa y en la aportación de los jugadores, Francisco y Goss son sus jugadores más generadores, tanto Kameron como Papi y Darius en algún momento, han estado muy bien con ellos. Tuvimos algún momento malo en el segundo y en el tercer cuarto, pero nos llevaron con la táctica a que jugamos algo diferente a lo habitual, hemos tirado más de dos que de tres pero con un gran porcentaje. Hay que destacar a todo el equipo, pero aquí Omari Moore ha estado muy bien rompiendo la defensa y siendo muy vertical e incisivo. Nos ha dado muchísimo.

Noticias relacionadas

Buen nivel tras la Copa

El día del Madrid también estaba contento, triste por la derrota dolorosa, pero me habría gustado que hoy ganáramos el average, que lo teníamos cerca. Es mejor ganarlo, pero no es un drama. El equipo siempre lucha y siempre se esfuerza, aunque a veces salen mejor y a veces peor las cosas. Estamos creciendo como grupo, no nos estresamos en finales igualados. Salió cruz contra el Madrid sin entrar en cosas que no dependen de nosotros y hoy ha salido cara. No hay que pensar en el pasado y hay que intentar mejorar, hemos salido al final de la presión mejor que el otro día, vamos aprendiendo como equipo de los problemas que nos vamos encontrando.