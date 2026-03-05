Los últimos tres miembros de la expedición taronja en Abu Dabi ya están en València

Andreu Casadevall, Vlado Babic y Josep Galán, los tres últimos integrantes de la expedición del Valencia Basket júnior que quedó durante varios días atrapada en Abu Dabi, ya están en València. Los tres han podido regresar a casa tras volar desde Abu Dabi a Londres y desde allí, hasta Manises.

Ya están todos en casa

La llegada de los tres miembros del cuerpo técnico de l'Alqueria del Basket se produce casi 24 horas después de que también aterrizara en Manises el grueso de la expedición taronja en la mañana del miércoles. El equipo júnior del Valencia Basket se vio afectado por el cierre del espacio aéreo tras desatarse el conflicto bélico entre EEUU e Irán. Los taronja estaban participando en el torneo de la Euroliga Adidas Next Generation que tuvo que ser suspendido tras disputarse sólo las primeras jornadas. Tras varios días de incertidumbre recluidos en el hotel, la expedición taronja, gracias a la colaboración de la Euroliga, pudo tomar un vuelo con destino a Estambul para llegar luego a València.

3 de 33 se quedaron en tierra

Sin embargo, en aquel primer avión rumbo a Turquía sólo cabían 30 de los 33 integrantes de la expedición, compuesta por jugadores, técnicos y varios familiares. Así, se decidía que los tres miembros con más responsabilidad en el club fuesen los que se quedasen en tierra a la espera de otra oportunidad de regreso. Estos tres fueron el director de cantera, Andreu Casadevall; Vlado Babic, coordinador de l'Alqueria del Basket y Josep Galán, fisioterapeuta.Los tres finalmente pudieron acomodarse en otro vuelo que aterrizó el miércoles en Londres y desde allí, se han desplazado a València donde han aterrizado a primera hora de la mañana. Así se ponía fin a la pesadilla que ha vivido el equipo júnior del Valencia Basket en Abu Dabi. El club en todo momento, ha estado en continuo contacto con la expedición gestionando su rápido regreso a casa.