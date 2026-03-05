El Valencia Basket quiere prolongar su racha ante el Lointek Gernika y meter presión a los líderes

Diez victorias en los últimos once partidos de Liga es la carta de presentación con la que llega el Valencia Basket este viernes 6 de marzo a la cancha del Lointek Gernika para disputar la jornada 24 (20:00h, Polideportivo Maloste, Youtube FEB). Las taronja ocupan la tercera posición de la tabla con 18 victorias y 5 derrotas, a 2 de los primeros clasificados, el Casademont Zaragoza y el Spar Girona. Si ganan este viernes en Gernika, las de Rubén Burgos recortarán distancias con uno de sus dos predecesores en la tabla ya que la jornada depara también este viernes un más que interesante duelo por el liderato entre Zaragoza y Girona.

Kendra Chery podría debutar

Otro de los focos de interés del partido es el más que posible debut de la exterior Kendra Chery, último fichaje taronja. También las miradas estarán puestas en otra de las caras nuevas de la plantilla, la interior Khaalia Hillsman, que en el último partido ante el Cadi La Seu dejó una buena imagen en su estreno como taronja con 15 minutos de juego en los que anotó 9 puntos y capturó 5 rebotes. Rubén Burgos dispone de toda la plantilla por lo que deberá descartar ante del partido a una de las trece convocadas.

El Valencia Basket tratará de mantener el nivel exhibido la pasada jornada en el Roig Arena donde se imponían al Cadi La Seu por un contundente 77-44. En el partido de la primera vuelta ante el Gernika, disputado en el Roig Arena, las de Rubén Burgos fueron muy superiores al Lointek Gernika al que derrotaron por 87-53.

Dos jornadas para la Copa

Al margen de la Liga F Endesa, el partido de este viernes, tras el cual se abrirá un paréntesis sin competición motivado por las Ventanas FIBA y los compromisos de las selecciones nacionales, será también importante de cara a la preparación de la Copa de la Reina, próximo gran objetivo del equipo taronja.

Solo quedan dos jornadas antes de que se dispute la Copa de la Reina de Tarragona. Primero, Valencia Basket viaja a la pista de Lointek Gernika. Posteriormente, el domingo 22 Valencia Basket recibirá a Spar Girona como la antesala a la Copa de la Reina, que se celebrará del 26 al 29 de marzo. Por tanto, estos dos partidos son clave para que las nuevas incorporaciones de la plantilla continúen su adaptación al equipo.

Lointek Gernika es un rival muy habitual para las de Rubén Burgos, pues alcanzan ya los 23 enfrentamientos. Estos partidos se dividen en LF Endesa, Copa de la Reina, Supercopa y EuroCup Women. Hasta la fecha el balance es de 16-6 a favor de las taronja. En Maloste se han disputado un total de 9 partidos en LF Endesa con un balance de 3 victorias locales y 6 visitantes.

Plantillas / VBC

El rival, Lointek Gernika

El equipo vasco llega en un momento complicado a este punto de la competición Con un balance de 8-15 en 13ª posición, está tanto a 3 victorias del octavo puesto, que cierra las posiciones de playoff, como a una sola derrota de la penúltima plaza, que cierra las posiciones de descenso. Aunque viene tras una dura derrota ante Spar Girona a domicilio, la jornada anterior venció con autoridad a un rival directo como Kutxabank Araski. También ha conseguido solventes victorias contra equipos como Durán Maquinaria Ensino, IDK Euskotren, Casademont Zaragoza o Spar Girona en Maloste. De sus ocho victorias, siete han sido en su cancha ante su público.

La plantilla ha sufrido algunos cambios últimamente. En enero se produjo la llegada de la pívot Aaronette Vonleh desde Hozono Global Jairis. Hace solo una semana se anunciaba la rescisión de contrato de Sarah Polleros y a la vez incorporaron a Isabelle Bourne, ala-pívot que proviene de la liga australiana donde ha promediado 16 puntos y 5,4 rebotes en esta última campaña. Bourne todavía no se ha estrenado con el equipo.

Noticias relacionadas

La jugadora más destacada hasta la fecha es Masa Jankovic, que promedia 14,2 puntos, 4,5 rebotes, 1,8 rebotes, 1,4 robos y 15,8 de valoración por partido. También están las actuaciones notables de Joy Adams y Emili Bessoir, en dobles dígitos de anotación y valoración.