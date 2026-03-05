Valencia Basket - Zalgiris Kaunas: la Euroliga, en vivo y en directo

Tras la contundente victoria lograda la semana pasada en la cancha del Baskonia, el Valencia Basket retoma la Euroliga en casa, en el Roig Arena, este jueves 5 de marzocon el objetivo de afianzar la segunda posición en la clasificación que ocupa y dar un paso más hacia la clasificación directa para cuartos de final. Será el primero de los dos partidos que afronta esta semana como local el Valencia Basket que tras recibir en la Euroliga al Zalgiris también jugará en el Roig Arena este domingo ante el UCAM Murcia en un partido en la vuelta de la Liga Endesa tras el parón del pasado fin de semana debido a las Ventanas FIBA.

A consolidar la segunda plaza

La Fase Regular de la Euroliga, que alcanza su jornada 30 entra en la recta final y cada partido ahora es clave en una de las ediciones más igualadas de los últimos años. El Valencia Basket, con 19 victorias y 10 derrotas es segundo en la tabla, a dos victorias del líder, el Fenerbahce, mientras que su rival, el Zalgiris, es sexto con 17-12. Cabe recordar que los seis primeros lograrán el pase directo hacia cuartos mientras que los clasificados entre el séptimo y el décimo jugarán la 'repesca' o 'play in' de la que saldrán los dos últimos equipos que tomarán parte en ese cruce de cuartos que da acceso a la 'Final a Cuatro' de Atenas. El Zalgiris está empatado en la tabla con el Hapoel Tel Aviv, quinto con un choque menos, y que el Barcelona y el Estrella Roja, séptimo y octavo. Noveno y décimo son el Mónaco y el Panathiniakos con 16 partidos ganados y undécimo es el Dubai con quince. El Valencia tiene por tanto cuatro triunfos de margen a falta de diez choques. Una victoria ante el Zalgiris le permitiría poner tierra de por medio de los lituanos y afianzarse en la zona privilegiada de la tabla.

Brancou Badio durante el entrenamiento de este martes en el Roig Arena / SD

Zalgiris, un rival temible para Valencia Basket

El Zalgiris se presenta como un rival muy complicado que además atraviesa un gran momento después de haber logrado dos triunfos como local ante otros dos equipos de la zona de Playoff como el Hapoel IBI Tel Aviv (93-82) y el Olympiacos Piraeus (99-94 tras dos prórrogas). A su habitual fortaleza como local, el cuadro verde le añade este año una condición de visitante peligroso con siete victorias en canchas complicadas como la del FC Barcelona, AS Monaco, Hapoel IBI Tel Aviv o EA7 Emporio Armani Milán. Los lituanos además, se juegan mucho ya que necesitan ganar para no descolgarse del grupo de cabeza de la Euroliga.

El partido supondrá un duelo entre el equipo que más puntos anota por partido, el Valencia Basket (91) con el que más eficacia ofensiva por posesión presenta. Además con un 39% de acierto, el Zalgiris es el mejor tirador de tres de la competición.

Horario y dónde ver el Valencia Basket - Zalgiris Kaunas

El choque se disputa a las 20:30 horas y podrá verse en directo a través de Movistar+ Deportes 3. El conjunto taronja se reencuentra con su afición tras el parón de la Liga Endesa y necesitará el máximo apoyo de su público para defender su buena racha continental y buscar un triunfo que nos permitiría marcar un nuevo mejor registro en la Euroliga a nivel de triunfos y de victorias como local en términos absolutos.