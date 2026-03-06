Horario y dónde ver la visita de Valencia Basket a Lointek Gernika

El Valencia Basket pone rumbo a tierras vascas para visitar a Lointek Gernika en la J24 de la LF Endesa. Una gran oportunidad de mantener las buenas sensaciones de los últimos partidos antes del parón, que llevará a algunas jugadoras a ir con sus selecciones y a otras a disfrutar de unos días de descanso. El combinado de Rubén Burgos viajará con las 13 jugadoras profesionales y decidirán el descarte antes del partido. La cita es este viernes 6 de marzo, 20:00 horas en el Polideportivo Maloste y podrá seguirse en directo a través de Youtube FEB.

Lointek Gernika es un rival muy habitual para las de Rubén Burgos, pues alcanzan ya los 23 enfrentamientos. Estos partidos se dividen en LF Endesa, Copa de la Reina, Supercopa y EuroCup Women. Hasta la fecha el balance es de 16-6 a favor de las taronja. En Maloste se han disputado un total de 9 partidos en LF Endesa con un balance de 3 victorias locales y 6 visitantes. La última victoria visitante fue la pasada temporada con un 68-75. El último triunfo local fue en la campaña anterior, la 23/24, con el marcador más amplio a favor de las vascas por 84-64. El resultado más abultado para Valencia Basket fue un 49-75 en cuartos de playoff de la campaña 18/19. La derrota taronja más ajustada fue un 91-89 en la 19/20 y el triunfo más sufrido el 54-59 en la 20/21. Las de Rubén Burgos nunca han llegado a los 90 puntos en Maloste.

VALENCIA BASKET

18-5 en LF Endesa

El conjunto taronja llega a esta jornada 24 de la LF Endesa con un 18-5, con la tercera posición de la tabla afianzada. En estos momentos lideran Casademont Zaragoza y Spar Girona con un 20-3. Por debajo el equipo taronja tiene a Hozono Global Jairis en tercera posición y a Perfumerías Avenida en cuarta con un 14-9 cada uno.

Noticias relacionadas

Dos jornadas para la Copa de la Reina

Solo quedan dos jornadas antes de que se dispute la Copa de la Reina de Tarragona. Dos jornadas para llegar con buenas sensaciones para el siguiente reto de esta temporada. Primero, Valencia Basket viaja a la pista de Lointek Gernika, al que se medirá mañana, tras el cual habrá un parón por la ventana FIBA de clasificación para la Copa del Mundo de este año. Posteriormente, el domingo 22 Valencia Basket recibirá a Spar Girona como la antesala a la Copa de la Reina, que se celebrará del 26 al 29 de marzo.