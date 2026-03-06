Rubén Burgos: "Bajamos el nivel tras el descanso, pero tuvimos oficio"

El Valencia Basket logró sacar una victoria que vale oro de Maloste con un sufrido triunfo ante el Lointek Gernika por 67-68, pero Rubén Burgos no dejó pasar por alto los errores que permitieron que las locales se volvieran a meter en el partido después de tenerlo encarrillado con el +20 en el ecuador del tercer cuarto.

Desacierto ofensivo

Ha sido un partido duro e igualado como esperábamos en Maloste. Esta cancha siempre ha sido complicada en nuestra trayectoria y esta temporada más, siempre han conseguido buenos resultados aquí y veníamos preparadas para ello. Hemos ejecutado bien el plan del partido desde el inicio, con buena concentración, nos ha permitido tener buena ventaja y parecía que un partido franco a mitad del tercer cuarto, pero han cambiado las cosas sobre todo fruto de nuestro desacierto ofensivo. Los porcentajes han sido opuestos a los de la primera parte, hemos cometido pérdidas, faltas en ataque, las rotaciones y las dudas nos han llevado a un final igualado.

Rubén Burgos sigue desde la banda la acción de ataque liderada por Yvonne Anderson. / Maria Mentxaka

Oficio y arriba en la tabla

Hemos mantenido el nivel defensivo, teníamos problemas en la situación de bloqueo directo, hemos hecho un par de ajustes de cara a la recta final de partido y amarrar un resultado que, pese a haber estado por debajo de nuestro nivel tras el descanso, perdiendo el tercer y el cuarto cuarto, hemos tenido oficio y es una victoria que nos mantiene en la parte alta de la clasificación.

Parón de selecciones

Deseo a las jugadoras que disputen unos buenos torneos pre mundiales y ventanas europeas y que vuelvan sanas y motivadas para la recta final de la temporada. Deseamos la mejor de las suertes al Gernika y tenemos ganas de que llegue el próximo partido en el Roig Arena y compartirlo con nuestra afición.