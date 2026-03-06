Sufrida victoria por la mínima del Valencia Basket en un final de infarto

Nada hacía presagiar que el Valencia Basket acabaría sufriendo hasta el último segundo para llevarse la victoria de Gernika. En el tercer cuarto llegaron a ganar de +20, pero tal y como le pasó ante el Casademont Zaragoza en la Euroliga y el Perfumerías Avenida esta temporada, en partidos que parecía tener ya controlados, tuvo que dejarse la piel hasta el final para evitar que se repitiera la historia y acabar logrando un triunfo (67-68) que vale su peso en oro y que ayuda a a meter presión al Girona y al Zaragoza en la clasificación. Los rebotes ofensivos y la buena defensa final sobre Oleata y Salvadores permitieron sacar adelante el partido en el que Awa Fam y Buenavida regresaban a la que fue su casa la temporada pasada.

De nuevo con 13 jugadoras disponibles, Rubén Burgos descartó en esta ocasión a la belga Ben Abdelkader, abriendo así la posibilidad del debut de taronja de Kendra Chery. Eso sí, la francesa tuvo que esperar hasta el segundo cuarto para jugar sus primeros minutos, ya que descansó el primer cuarto, en el que el técnico salió de inicio con Yvonne Anderson, Elena Buenavida, Nia Coffey, Raquel Carrera y Khaalia Hillsman, quien ya debutó en el anterior partido ante el Cadí la Seu en el Roig Arena.

La estadounidense con pasaporte búlgaro anotaba los cuatro primeros puntos e impulsaba a las visitantes en un primer parcial de 0-6, en el que sumó también Anderson. La extaronja Ángela Salvadores, siempre una amenaza desde el 6,75, anotaba los primeros puntos del Lointek Gernika, que con Vonleh y Oleate reducía aún más la diferencia pese a una canasta de Coffey, jugando al '3'.

Khaalia Hillsman, titular en su segundo partido en el Valencia Basket. / María Mentxaka

Rubén Burgos empezaba a mover el banquillo en el ecuador del primer cuarto y Carrera y Fiebich, con su primer triple, devolvían el +6 para el Valencia Basket (7-13). La alemana se convertía en un problema para las de Lucas Fernández, quien tuvo que parar el partido a 1:56 del final del primer cuarto después de que Fiebich y Awa llevaran el 9-17 al marcador.

Las locales reaccionaron con un triple de Bessoir y una entrada de Olaeta, pero de nuevo Fiebich, tras un rebote ofensivo, anotaba para cerrar el primer período 14-19.

Debut de Kendra Chery

Cristina Ouviña, sin minutos en el primer cuarto, salía de inicio en el segundo, en el que Westerik desde el tiro libre y Bessoir, con un nuevo triple, ponían el empate (19-19) en menos de un minuto. Rubén Burgos no dejaba pasar más el tiempo y frenaba la dinámica pidiendo tiempo. Y no le puso salir mejor el descanso, con un parcial de 0-11 que parecía romper el partido en la vuelta a la pista con una canasta de Anderson y tres triples, dos de Fiebich y uno de Buenavida.

El 19-30 obligaba a Lucas Fernández a pedir un nuevo tiempo a 7 minutos del descanso y daba entrada a la recién fichada Isabelle Bourne en busca de una reacción y mayor presencia física bajo el aro. La australiana hacía falta sobre Buenavida en su primera acción, pero anotaba en la siguiente para romper la mala dinámica de las locales. Un espejismo dado el 0-7 que vendría después con Coffey y Anderson y los tiros libres de Hillsman y Buenavida.

Elena Buenavida, en el regreso a la que fue su casa la temporada pasada, cedida con Awa Fam. / Maria Mentxaka

Kendra Chery debutaba a 3:40 para el descanso, compartiendo minutos con una Coffey a la que suplirá en su rol a partir de abril, cuando la estadounidense se vaya a preparar la temporada de la WNBA. Olaeta, Jankovic y de nuevo Salvadores, reducían diferencias hasta el 28-39 y aunque las locales aplicaban una defensa zonal, las taronja lograron ampliar diferencias al descanso con puntos de Coffey y Leti Romero (29-42).

Del +20 al parcial de 15-2

Raquel Carrera y Awa Fam parecían sentenciar el partido en la reanudación, con un 2+1 para cada una y aunque Westerik y Olaeta anotaban instantes después, la diferencia llegó hasta el +20 para las taronja tras un triple de Leti Romero casi a los cuatro minutos del tercer período (33-53).

Una renta suficiente como para ser optimista, pero con más de 15 minutos por jugar, las locales no iban a bajar los brazos y con buenas defensas y acierto cara al aro, lograron un sorprendente parcial de 15-2 que les metió de lleno en el partido a falta de diez minutos para el final (48-55). Olaeta llevaba en volandas a las suyas con el apoyo de Westerik, quienes llevaban el peligro desde el juego exterior.

Yvonne Anderson, en una acción ante el Lointek Gernika este viernes en Maloste. / Maria Mentxaka

Sufrimiento hasta el final

El Valencia BC necesitaba sumar para que no aparecieran los nervios y Awa Fam, en el que fue el regreso al pabellón de Maloste en el que jugó cedida junto a Buenavida la temporada pasada, sumó cuatro puntos seguidos que llevaron al técnico local a parar el partido, tras otra canasta de Carrera. El juego interior taronja se imponía para devolver un +11 a las visitantes.

Pero la victoria aún habría que pelearla hasta el final. Jankovic y una inspirada Salvadores anotaban para bajar de la barrera psicológica de los 10 puntos y Rubén Burgos paraba el partido con 58-66 a 4:04 del final. Las taronja entraban en una fase de bloqueo total, cada lanzamiento era repelido por el aro y las locales anotaban en cada ataque para llevar el miedo al cuerpo de las taronja, que veían como el rival se ponía a solo un punto antes del último minuto (65-66).

El rebote ofensivo daba oxígeno al Valencia BC y de ahí lograba sacar una falta que Fiebich convirtió en dos puntos desde el tiro libre. Con 65-68 a falta de 1:07, Lucas Fernández volvía a pedir tiempo y Jankovic volvía a poner al Lointek a solo un punto con una canasta bajo el aro (67-68). Fiebich no acertaba en su lanzamiento y tras un nuevo rebote, los árbitros señalaban una falta en ataque de Coffey sobre Westerik.

Con 21 segundos por delante, las locales tenían posesión para ganar el partido, pero la defensa taronja frenó cualquier opción de canasta, primero en el intento de entrada a Olaeta y después con una última jugada a seis segundos del final, en la que Salvadores tuvo que lanzar un triple forzado que no entró. La victoria ya estaba en el bolsillo, aunque por un momento, se apareció el fantasma de las derrotas ante el Casademont Zaragoza y el Perfumerías Avenida, en partidos que tuvieron también muy de cara.

Eso sí, esta vez supieron sufrir y aguantar hasta el final para llevarse un triunfo que vale oro y que les permite meter presión al Spar Girona y al propio Casademont Zaragoza.