El Valencia Basket defiende la segunda plaza de la Liga en el Roig Arena

El Roig Arena acoge este domingo un auténtico partidazo, con el duelo que medirá al Valencia Basket con el UCAM Murcia, en un partido en el que los taronja defienden la segunda plaza de la Liga Endesa al estar separados por un solo triunfo. Los de Pedro Martínez llegan con el plus de confianza de la última victoria en Euroliga ante el Zalgiris Kaunas, pero conscientes también de la dificultad de un rival que ya les ganó en la primera vuelta (92-80) y que se ha impuesto también en cinco de sus últimas seis visitas a València, todas ellas en La Fonteta.

El técnico taronja puede disponer una vez más de toda la plantilla al completo, por lo que tendrá que realizar tres descartes técnicos, uno de ellos de un jugador no formativo por la normativa acb. El rival, por su parte, solo cuenta con el lesionado de larga duración Kaiser Gates, aunque Dani García acaba de irse cedido también al Hiopos Lleida.

La pugna por el rebote puede ser una de las claves del partido entre el Valencia Basket y el UCAM Murcia. / acb Photo / Javier Bernal

Con todo ello, el reto se presenta mayúsculo para los de Pedro Martínez, ante un rival que puede contrarrestar las grandes virtudes de los taronja, con su buena defensa y capacidad de rebote, liderando esta estadística de la Liga justo por detrás del Valencia Basket, pero siendo los mejores en capturas defensivas, en una faceta en la que brilla Sander Raieste con 4,7 rebotes defensivos por partido. De ahí que la capacidad para imponer el ritmo en ataque y la lucha bajo los aros pueden ser aspectos decisivos en este duelo en la parte alta de la clasificación.

El reto de los triples

El conjunto universitario es el segundo que más baja la eficacia en los tiros de campo de sus oponentes (49,3%) y ante el mejor triplista de la acb, tienen la capacidad de ser el equipo que menos porcentaje de sus puntos permite que sus rivales metan desde el triple. Los equipos que se miden ante UCAM Murcia solo consiguen convertir el 26,2% de sus puntos desde detrás del arco. En partido de la primera vuelta, el Valencia Basket se quedó en un 30%, con un 9 de 30.

Devontae Cacok, MVP de la Liga Endesa en el mes de febrero. / acb Photo / Javier Bernal

Los peligros del rival

Los taronja ya sufrieron para frenar el talento de un Michael Forrest que les anotó 30 puntos en el partido de la primera vuelta, pero si hay un jugador que llega en forma a este duelo es el pívot Devontae Cacok, el jugador más valorado del UCAM Murcia con un promedio de 14,7 créditos por choque y el MVP de febrero en la Liga Endesa, con unos números de 22,7 puntos con un 72,7% en tiros de dos, 5,7 rebotes, 1,3 asistencias, 1 recuperación y 6 faltas recibidas para 27 créditos en los partidos del mes pasado.

Además, David DeJulius es el mejor anotador del UCAM Murcia y el séptimo mejor de la Liga Endesa con un promedio de 15,2 puntos, siendo el cuarto que más triples anota (2,3) con un 38,7% de acierto. Dylan Ennis es su segundo jugador más valorado con 11,7 puntos a los que añade 3,6 rebotes y 3,9 asistencias para 11,7 créditos.

El Roig Arena espera la presencia de unos 400 aficionados del UCAM Murcia. / acb Photo / Javier Bernal

Afición rival

El Valencia Basket contará con el factor cancha que se ha demostrado clave esta temporada hasta la fecha, con una única derrota como local en Liga Endesa ante el Unicaja. Eso sí, el UCAM Murcia también contará con el apoyo de su afición, una de las más numerosas en la reciente Copa del Rey celebrada en el Roig Arena. El club murciano organizó viaje para sus seguidores y se espera la presencia de unos 400 en las gradas del pabellón taronja.