Un rival de Valencia Basket ficha a un campeón de la NBA

Golpe de mercado en la Liga Endesa. El CB Canarias ha anunciado un fichaje que ha sorprendido al baloncesto nacional con la incorporación de todo un campeón de la NBA. El conjunto tinerfeño ha anunciado el fichaje hasta final de temporada de Patty Mills. Un veterano con más de mil partidos en la mejor liga del mundo y 'pupilo' de Gregg Popovych en uno de los mejores San Antonio Spurs de la historia. Un fichaje de relumbrón para el próximo rival de Valencia Basket en ACB.

El base australiano llega a la Liga Endesa con 37 años. Más allá de su experiencia y su liderazgo, la gran duda es la de su forma física. Mills, que no juega desde hace once meses, nunca ha jugado en Europa, aunque sí tenga experiencia FIBA con Australia. Precisamente con su selección fue seleccionado en el Mejor Quinteto de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021.

Patty Mills ha sido durante años el líder de Australia en competiciones internacionales / AP

El 'spur' campeón de la NBA que aterriza en Tenerife

Evidentemente la carrera de Patty Mills está marcada por su etapa en los San Antonio Spurs, donde formó parte de uno de los proyectos más sólidos de la historia reciente de la NBA. Bajo la dirección de Gregg Popovich, el base australiano se convirtió en una pieza clave del banquillo. Mills alcanzó la gloria en 2014 en unas Finales NBA en las que barrieron a unos Miami Heat con LeBron James, Dwyane Wade, Chris Bosh y compañía (4-1). El australiano fue fundamental en esas finales, sobre todo, en los dos últimos partidos, anotando 14 y 17 puntos, respectivamente, desde el banquillo. Nunca fue titular, pero siempre fue un eficiente agitador desde el banco. De hecho en alguna temporada ha tenido votos para el premio de Mejor Sexto Hombre.

Mills fue uno de esos aciertos 'internacionales' que desde hace años suelen cazar en los Spurs, aunque en este caso no lo draftearon ellos. Mills fue elegido con el pick 55 por Portland Trail Blazers en el Draft de 2009, donde salieron entre otros, James Harden, Ricky Rubio, Blake Griffin, Stephen Curry o DeMar DeRozan. Casi nada.

Los Spurs lo firmaron en marzo de 2012 y enlazó diez temporadas con los texanos hasta 2021, cuando firmó en verano por Brooklyn Nets. Después de eso; Miami, Atlanta, Utah y LA Clippers el pasado curso 24-25. En San Antonio compartió vestuario con leyendas como Tim Duncan, Manu Ginobili y Tony Parker. Un grupo que dominó la NBA durante años y que levantó ese anillo de campeón en 2014 tras perder en 2013 con el famoso triple de Ray Allen.

Mills fue parte de ese equipo. Un rol secundario en minutos, pero importante en dinámica y competitividad promediando 10 puntos, 2'1 rebotes y 1'7 asistencias en 20 minutos esa temporada del título NBA. Pocos jugadores en Europa pueden presumir de una carrera tan extensa en la NBA. Patty Mills supera los 1.000 partidos disputados en la liga estadounidense, una cifra que habla de longevidad y consistencia. Su impacto, además, va más allá de la NBA. Con la selección australiana ha sido durante años uno de los grandes referentes del baloncesto internacional con el bronce logrado en Tokyo 2021.

Un fichaje que cambia el escenario en la Liga Endesa... pero con dudas

La llegada de Mills eleva el nivel competitivo del CB Canarias si cae de pie. También añade experiencia en momentos decisivos. En un campeonato tan equilibrado como la Liga Endesa, la presencia de un jugador con recorrido NBA puede marcar diferencias. Especialmente en partidos cerrados.

Para el Valencia Basket, uno de los aspirantes habituales en la competición, el fichaje supone un nuevo rival a tener en cuenta. El equipo taronja ya sabe que se enfrentará a un base con lectura de juego, capacidad anotadora y una trayectoria difícil de igualar en Europa. Quizá sea demasiado pronto para él ya que el próximo rival en Liga Endesa del cuadro taronja es el CB Canarias, el próximo sábado 14 de marzo de 2026. No obstante bien podrían cruzarse en una eliminatoria de playoffs dada la situación de unos y otros en la clasificación de la Liga Endesa.

Sin embargo no todo son certezas. Mills llega tras varios meses sin competir oficialmente. Su último partido data del pasado mes de abril. La adaptación al ritmo de la Liga Endesa será una de las claves. A sus 37 años, la gestión física también será determinante. El CB Canarias confía en que su experiencia compense la falta de rodaje reciente. Porque si algo ha demostrado Patty Mills durante su carrera es capacidad para responder cuando el equipo lo necesita.

Un fichaje con impacto mediático

Más allá del rendimiento en pista, la incorporación tiene un fuerte impacto mediático. No todos los días un campeón de la NBA aterriza en la Liga Endesa. Tenerife suma talento y experiencia a todos los niveles. Y un nombre que resonará en cada pabellón de la competición.