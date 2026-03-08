Descartes de Pedro Martínez para el partido ante el UCAM Murcia

La Liga Endesa vuelve al Roig Arena cinco semanas después de nuestro último partido como locales en esta competición en un choque en el que el primer equipo masculino de Valencia Basket recibe al UCAM Murcia (domingo 8, 17:00h, Roig Arena, DAZN) en un duelo directo en la parte más alta de la clasificación correspondiente a la jornada 21 de la acb. Pedro Martínez dispone de toda la plantilla al completo por lo que ha tenido que descartar a 3 hombres para afrontar el partido con doce jugadores. Los elegidos para descansansar han sido en esta ocasión Kameron Taylor y los ya habituales Isaac Nogués y Yankuba Sima.

Martínez ha optado por dar descanso a Taylor, un jugador que en las últimas semanas tenido diversas molestias físicas. En el caso de Nogués y Sima, el exterior y el interior suman un nuevo descarte a su larga lista., Son, co diferencia, los jugadores con los que menos cuenta Pedro Martínez a la hora de repartir minutos aunque sí son hombres importantes en el trabajo diario de entrenamientos.