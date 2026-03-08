Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

Directo | Valencia Basket - UCAM Murcia

El Roig Arena acoge este domingo un auténtico partidazo, con el duelo que medirá al Valencia Basket con el UCAM Murcia, en un partido en el que los taronja defienden la segunda plaza de la Liga Endesa

Valencia Basket - UCAM Murcia

Valencia Basket - UCAM Murcia / SD

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

El Roig Arena acoge este domingo un auténtico partidazo, con el duelo que medirá al Valencia Basket con el UCAM Murcia, en un partido en el que los taronja defienden la segunda plaza de la Liga Endesa al estar separados por un solo triunfo. Los de Pedro Martínez llegan con el plus de confianza de la última victoria en Euroliga ante el Zalgiris Kaunas, pero conscientes también de la dificultad de un rival que ya les ganó en la primera vuelta (92-80) y que se ha impuesto también en cinco de sus últimas seis visitas a València, todas ellas en La Fonteta.

Directo | Valencia Basket - UCAM Murcia:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents