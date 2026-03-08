Directo | Valencia Basket - UCAM Murcia:

En Directo
El Roig Arena acoge este domingo un auténtico partidazo, con el duelo que medirá al Valencia Basket con el UCAM Murcia, en un partido en el que los taronja defienden la segunda plaza de la Liga Endesa
El Roig Arena acoge este domingo un auténtico partidazo, con el duelo que medirá al Valencia Basket con el UCAM Murcia, en un partido en el que los taronja defienden la segunda plaza de la Liga Endesa al estar separados por un solo triunfo. Los de Pedro Martínez llegan con el plus de confianza de la última victoria en Euroliga ante el Zalgiris Kaunas, pero conscientes también de la dificultad de un rival que ya les ganó en la primera vuelta (92-80) y que se ha impuesto también en cinco de sus últimas seis visitas a València, todas ellas en La Fonteta.
Q1 | Minuto 4: Tiro de Montero en suspensión y primera canasta para el exterior
Q1 | Minuto 4: Canastón de Badio ahora en una internada poderosa que termina con un mate y falta recibida. Falla el libre para dejar el 14-2 al luminoso
Q1 | Minuto 3: Puff. Anota Badio su triplazo (12-2)
Q1 | Minuto 3: Canasta de De Julius y responde Pradilla con otro triple. ¡Vaya ritmo!
Q1 | Minuto 2: Tiempo muerto de Sito Alonso. Muy rápido el parón...
Q1 | Minuto 2: Y ahora es Reuvers el que enchufa su triple (6-0)
Q1 | Minuto 1: Falla el primer tiro el UCAM, mientras que López-Arostegui anota un triple a pase de Montero
Q1 | Minuto 1: Arranca el partido con un salto que gana el cuadro murciano
Todos preparados para el inicio
La Liga Endesa vuelve al Roig Arena cinco semanas después de nuestro último partido como locales en esta competición en un choque en el que el primer equipo masculino de Valencia Basket recibe al UCAM Murcia en un duelo directo en la parte más alta de la clasificación correspondiente a la jornada 21 de la acb. Pedro Martínez dispone de toda la plantilla al completo por lo que ha tenido que descartar a 3 hombres para afrontar el partido con doce jugadores. Los elegidos para descansansar han sido en esta ocasión Kameron Taylor y los ya habituales Isaac Nogués y Yankuba Sima.
