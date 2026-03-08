Pedro Martínez: "Hemos tenido muy buena mentalidad para ganar a un rival directo"

Pedro Martínez resaltó el gran balance y equilibrio logrado por el juego de su equipo tanto ante el UCAM Murcia como en el partido de Euroliga de esta semana ante el Zalgiris: "En estos dos partidos hemos encontrado el equilibrio pero eso no quiere decir que tengamos la fórmula mágica". Sobre la actuación de su equipo ante el Murcia, resaltó: "El equipo ha tenido muy buena concentración, ha jugado con muy buena mentalidad, trabajando duro, con concentración defensiva, respetando mucho a al rival, como siempre me gusta que hagamos".

Un rival directo

Un respeto al Murcia que Pedro Martínez reiteró: "Murcia, además de que os había ganado en la primera vuelta, va tercero y esun rival directo en la clasificación, trabajando duro, jugando muy bien. Han tenido problemas para defendernos hoy y lo hemos aprovechado".

Aunque el Valencia Basket jugó a un gran nivel, Martínez también se mostró autocrítico: "Hemos tenido algún problema en el rebote defensivo, tenemos que mejorar en este partido. Aún así, hemos hecho un buen partido".

Sobre la ausencia de Kameron Taylor en el partido, que fue uno de sus tres descartes, Pedro Martínez, se mostró preocupado: "Kameron taylor no se ha recuperado bien del esguince de tobillo, a ver cómo va recuperándose, es algo que nos preocupa".

Feliz con el apoyo de la afición

El técnico taronja se mostró muy feliz por el apoyo recibido del público: "La afición ha estado muy bien, my metidos, como siempre, ya lo estaban en la Fontta y ahora mutiplicado, somos más yiel pabellón hace que estemos a gusto con nuestra afición incondicional".

Sobre el hecho de haber superado de nuevo los 100 puntos, resaltó: "El Murcia juega altas posesiones, no especula como nosotros y eso nos da más posesiones. Si, como hoy, estamos acertados en el tiro, eso se traduce en m,ás puntos".

Noticias relacionadas

Pedro Martínez no quiso valorar la acción antideportiva y violenmta de Cacok con Montero: "Los árbitros han tomadecisión salomónica, una antideportiva para cada uno y a seguir...hay que castigar más al que empieza la acción, lo otro es innato. Hemos ganado fácil y queda como una anécdota del partido aunque no agradable".