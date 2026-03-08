Sito Alonso: "Veo al Valencia Basket capaz de luchar por todo en las dos competiciones en las que está"

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, se deshizo en elogios hacia el Valencia Basket después de la derrota de su equipo este domingo en el Roig Arena y lo describió como una de las opciones para competir por la liga acb ante "los grandes".

"Hacía tiempo que no veía una alternativa tan clara a luchar por cosas contra los grandes. Tiene todas las situaciones para ser un grande de la liga. No solo en la estructura y en la apuesta, sino en la manera de jugar, en la intensidad y en el respeto que se ha ganado. Puede aspirar a todo en las dos competicones en las que está", afirmó Alonso en rueda de prensa.

Alonso reconoció la superioridad taronja

Sobre la imagen de su equipo, el UCAM Murcia, que llegó a perder de 30 puntos y nunca estuvo por delante, Alonso habló de frustración. "El equipo no es débil mentalmente pero se frustra al verse inferior en muchas situaciones. No hemos tenido la capacidad de volver. Hemos ido siempre por detrás y nos ha marcado porque íbamos siempre tarde y nos hemos cargado de faltas muy pronto", explicó.

"Si somos un equipo débil mentalmente nos llegan a ganar de 50 puntos. Este partido nos viene muy bien para saber quiénes somos y que podemos competir contra cualquiera, pero solo si igualamos el nivel defensivo de rivales como el de Valencia", destacó.