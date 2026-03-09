Maratón de partidos para siete jugadoras taronja con la Copa de la Reina a la vista

El Valencia Basket femenino ha llegado al parón de selecciones a una sola victoria de su próximo rival en la LF Endesa, el Spar Girona y a dos del líder, el Casademont Zaragoza. Eso sí, ya pueden cruzar los dedos de cara a ese próximo duelo directo ante las de Roberto Íñiguez y a una Copa de la Reina que arrancarán el 26 de marzo ante el DM Ensino en Tarragona, ya que hasta siete jugadoras afrontan un auténtico maratón de partidos en los próximos días, unas por el PreMundial y otras por el Clasificatorio para el Eurobasket de 2027.

Las cuatro internacionales con España y Leo Fiebich con Alemania son las que volverán con más carga de partidos, ya que todas ellas tendrán que disputar cinco encuentros en apenas siete días. En el caso de Raquel Carrera, Awa Fam, Elena Buenavida y María Araújo, además, con el añadido de un largo viaje de ida y vuelta a Puerto Rico, sede de sus partidos del PreMundial.

En Puerto Rico a por una de las tres plazas

El miércoles 11 se medirán a Nueva Zelanda, el jueves 12 a Senegal, el sábado 14 a Puerto Rico, el domingo 15 a Italia y el martes 17 a una selección de Estados Unidos que ya está clasificada, por lo que las otras tres mejores selecciones conseguirán el billete al Mundial de Alemania de este verano.

Raquel Carrera, junto a la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar. / FEB

El seleccionador Miguel Méndez solo se ha llevado a 12 jugadoras a San Juan, entre ellas 9 de las 12 Subcampeonas de Europa de este verano, aunque al inicio de la concentración en Madrid ya se puso como objetivo cuidar sus cargas al máximo al margen de la clasificación para el Mundial. "Necesitamos alcanzar el máximo rendimiento que podamos desde el primer momento. Tendremos, además, mucho cuidado con las jugadoras porque una semana después de nuestra vuelta tendrán un importante objetivo como es la Copa de la Reina. Así que afrontamos esta concentración con esos dos objetivos: conseguir el pase a la Copa del Mundo, en la que llevamos tiempo sin participar, y cuidar a las jugadoras".

Algo necesario para un Valencia Basket que ya ha sufrido esta temporada bastantes contratiempos en formas de lesiones y molestias físicas, con Raquel Carrera y Elena Buenavida entre las más afectadas.

La propia Carrera valoraba así el próximo reto con la selección antes de viajar hacia San Juan. "Creo que tenemos una plantilla larga de 12 jugadoras en las que todas podemos rotar y jugar, son muchos partidos, pero creo que toda estamos preparadas y a afrontarlo de la mejor manera posible, compitiendo ese el primero. Además de EEUU, Italia sabemos que tiene una selección muy potente, son partidos chulos para jugar y ver y a nosotras nos va a servir para seguir creciendo, preparándonos y seguir formando el grupo tan chulo que tenemos".

María Araújo, una de las cuatro taronja convocadas con España, habla con Elisa Aguilar. / FEB

Fiebich, en Lyon con Alemania

Idéntico calendario al de las españolas tendrá Leo Fiebich con Alemania, aunque en su caso jugando más cerca, en Lyon. El miércoles debutará contra Corea del Sur, el jueves se medirá a Filipinas, el sábado a Francia, el domingo a Colombia y el martes 17 a Nigeria. En su caso, como en los de Carrera y Buenavida, ha sufrido también este año problemas físicos, con una lesión muscular en el isquiotibial de su pierna derecha que le llevó a perderse varios partidos en febrero.

Khaalia Hillsman e Yvonne Anderson

A los compromisos internacionales de las cinco jugadoras anteriores se les suman también los que deben afrontar otras dos taronja como Khaalia Hillsman e Yvonne Anderson, aunque en el caso de ambas, en partidos de clasificación para el Eurobasket de 2027. La primera de ellas jugará con Bulgaria tres partidos, dos de ellos en Plovdiv y uno en Montenegro. El miércoles 11 de marzo se medirá a Azerbayán, el 14 a Ucrania y el 17 a Montengro a domicilio.

Por su parte, Yvonne Anderson tendrá dos partidos con Serbia, el primero de ellos el día 11 contra Islandia en Novi Sad y el segundo, el día 14 ante Portugal como visitante.

Semana de descanso al resto

Mientras la atención taronja estará puesta en estos 15 partidos en los que habrá representación de jugadoras del Valencia Basket, las otras seis compañeras del primero equipo (Cristina Ouviña, Kendra Chery, Queralt Casas, Leticia Romero, Nia Coffey y Ben Abdelkader ) tienen semana de descanso, ya que no deberán volver a los entrenamientos hasta el próximo lunes. Todas con un plan individualizado de trabajo pero sin la obligación de ir a trabajar a L'Alqueria o al Roig Arena hasta el 16 de marzo.

Rubén Burgos les da así un respiro para cargar pilas de cara a los complicaods retos que llegan tras el parón por selecciones, ya que el día 22 se han de medir al Spar Girona en el Roig Arena y apenas cuatro días después, empezarán la Copa de La Reina de Tarragona, uno de los dos títulos que les quedan en juego y que aspiran a recuperar tras escaparse el año pasado al caer en cuartos de final ante un Hozono Global Jairis que acabó llevándose el título.