Los números de récord del Roig Arena en sus primeros seis meses

En sus seis primeros meses en funcionamiento, el Roig Arena, el recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig, ya ha recibido a más de 930.000 personas que han asistido a alguno de los 182 eventos deportivos, musicales, de entretenimiento y corporativos que ha acogido en este período el recinto.

Como sede del Valencia Basket, el Roig Arena ha registrado un total de 370.000 asistentes a los partidos de los primeros equipos masculino y femenino (ambos participan tanto en sus ligas nacionales y en la Euroliga). Además, 102.000 aficionados asistieron a la Copa del Rey, organizada en el recinto entre el 19 y el 22 de febrero.

En el plano musical, los asistentes a los más de 60 conciertos celebrados suman 410.000 (50.000 en el Auditorio Roig Arena), con un total de 31 ‘sold outs’ (eventos con todas las entradas vendidas); destacando grupos y artistas como Camilo, Manuel Carrasco, Quevedo (récord del recinto con más de 19.000 asistentes), Joaquín Sabina, Mónica Naranjo, Roxette, David Bisbal, Il Volo, Fito & Fitipaldis o André Rieu. Además, el recinto fue la sede de LOS40Music Awards, donde participaron artistas como Rosalía, Ed Sheeran o Myles Smith.

Concierto de Manuel Carrasco en el Roig Arena. / Roig Arena

Por su parte, los cerca de 60 eventos corporativos que han tenido lugar en los distintos espacios del Roig Arena han atraído a alrededor de 50.000 asistentes, con citas destacadas como la Noche de la Economía Valenciana, AECOC, el acto en defensa del Corredor Mediterráneo o la Cerámica Night Experience.

Rankings de Pollstar

La actividad del recinto valenciano ya está impactando a escala internacional. Pollstar, principal revista y plataforma de datos del mundo dedicada exclusivamente a la industria del entretenimiento en vivo y los conciertos, ha incluido en su número de febrero al Roig Arena en sus rankings.

La fachada del Roig Arena, desde la calle Antonio Ferrandis. / Roig Arena

En la categoría de recintos de 15.000 a 30.000 espectadores de aforo, la publicación estadounidense coloca al Roig Arena en la octava posición a nivel mundial en el mes de enero por entradas vendidas. En cuanto al ranking ‘Magna Charta’ de arenas de la misma categoría correspondiente a todo el año 2025 en Europa, Roig Arena está también incluida: ocupa el puesto 31 del continente en venta de entradas con tan solo 4 meses de actividad (de septiembre a diciembre).

Sobre Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de València, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.