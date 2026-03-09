Raquel Carrera se convierte en la tercera máxima anotadora de la historia del Valencia Basket

Raquel Carrera continúa consolidándose como una de las grandes referentes del Valencia Basket. La pívot gallega, que atraviesa su sexta temporada en el club taronja, ha alcanzado recientemente otro hito histórico al situarse en el Top 3 de anotadoras de la sección femenina, igualando los registros de la alemana Marie Gülich.

Este nuevo logro llega apenas unas semanas después de que la internacional española celebrara sus 200 partidos con la camiseta de Valencia Basket, una cifra que confirma su peso en el proyecto y su continuidad como una de las jugadoras más representativas del equipo en los últimos años.

9 puntos ante el Lointek Gernika

El salto en la clasificación histórica se produjo en la última jornada de la Liga Femenina Endesa, cuando Carrera sumó 9 puntos el pasado sábado en la cancha del Lointek Gernika donde las de Rubén Burgos se impusieron por 68-69 en un emocionante partido. Esos 9 puntos le permitieron a Carrera alcanzar los 1.811 puntos con el club, exactamente la misma cifra que dejó Gülich, hasta ahora tercera en el ranking de anotación histórico de la entidad.

Con este registro, Carrera se sitúa entre las jugadoras más importantes que han vestido la camiseta taronja. En el listado histórico de la sección femenina, la gallega es tercera tanto en partidos como en puntos, solo por detrás de dos compañeras que han marcado época en el equipo: Leticia Romero y Queralt Casas.

Actualmente, el Top 5 de anotadoras históricas del Valencia Basket lo forman:

Queralt Casas (2.526 puntos)

Leticia Romero (2.268)

Marie Gülich (1.811)

Raquel Carrera (1.811)

Cristina Ouviña (1.356)

Raquel Carrera sigue haciendo historia / VBC

1.811 puntos

Los 1.811 puntos de Carrera con el Valencia Basket se reparten entre varias competiciones: 1.190 en Liga Femenina Endesa, 61 en la Copa de la Reina de Baloncesto, 100 en la Supercopa LF Endesa, 81 en la EuroCup Women, 9 en fase previa de la EuroLeague Women, 14 en la FIBA SuperCup Women y 356 en EuroLeague Women.

Más allá de los números, la gallega también ha sido protagonista en la etapa más exitosa de la sección femenina del club. Carrera ha participado en la conquista de nueve títulos con el Valencia Basket: la EuroCup Women 2020-21, la SuperCup Women 2021-22, tres Ligas Femeninas Endesa (2022-23, 2023-24 y 2024-25), tres Supercopas LF Endesa (2021-22, 2023-24 y 2024-25) y la Copa de la Reina 2023-24.

Noticias relacionadas

Con solo seis temporadas en el club, Raquel Carrera sigue escalando posiciones en los registros históricos del Valencia Basket y reforzando su lugar entre las grandes figuras de la entidad. Su reciente hito de 200 partidos y su presencia en el podio de máximas anotadoras son nuevas pruebas de una trayectoria que continúa creciendo temporada tras temporada.