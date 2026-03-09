Así fue el show de Jean Montero ante el UCAM Murcia en el Roig Arena

El Valencia Basket logró una contundente victoria el pasado domingo 8 de marzo en el Roig Arena frente al UCAM Murcia, al que los de Pedro Martínez superaron por 110-84. Aunque todo el equipo taronja brilló a gran nivel, una vez más hubo un hombre que sobresalió sobre el resto y que marcó las diferencias: Jean Montero. El dominicano anotó 23 puntos, entre ellos 4 triples y dio 6 asistencias para acabar el partido con 28 de valoración personal.

Sólo su encontronazo con el pívot estadounidense con pasaporte jamaicano del UCAM Murcia, Devontae Cakoc amargó durante unos breves instantes la tarde al jugador taronja. Montero se vio violentamente agarrado por el cuello por el pívot en una acción nada deportiva ante la que Montero se revolvió. La situación la solventaron los árbitros salomónicamente con sendas faltas antideportivas. El episodio motivó aún más al dominicano que, respaldado por la grada, ofreció todo un recital.

Un líder en la cancha

Con apenas 22 años, el dominicano Jean Montero se ha consolidado como una de las grandes referencias del proyecto del Valencia Basket. El base, uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección del baloncesto europeo, ha experimentado una notable evolución desde su llegada al conjunto taronja, convirtiéndose en pieza clave tanto por su capacidad anotadora como por su impacto en la dirección del juego.

Un talento precoz desde República Dominicana

Nacido el 3 de julio de 2003 en República Dominicana, Montero destacó desde muy joven como uno de los mayores talentos del baloncesto caribeño. Tras formarse en su país, dio el salto a Europa con apenas 16 años, iniciando su carrera profesional en España. Su progresión llamó rápidamente la atención por su velocidad, su creatividad con el balón y su facilidad para generar puntos.

Jean Montero fue clave ante el UCAM Murcia / M. A.Polo / VBC

Antes de llegar al club valenciano, Montero acumuló experiencia en la Liga Endesa en Gran Canaria y Sevilla y en el baloncesto internacional (en la liga 'Overtime Elite' y jugó la Summer League de la NBA con los Knicks de New York) lo que aceleró su madurez competitiva. Ese crecimiento terminó de consolidarse cuando el Valencia Basket apostó por él en el verano de 2024 como una de las piezas centrales de su proyecto deportivo.

Desde su llegada al equipo valenciano, Montero ha dado un salto significativo en su rendimiento. Su papel dentro del equipo ha evolucionado de jugador prometedor a líder ofensivo y uno de los jugadores más determinantes del perímetro.

El impacto de Montero no se limita únicamente a sus números. Su estilo de juego —eléctrico, creativo y agresivo hacia el aro— le ha convertido en un jugador capaz de cambiar el ritmo de los partidos. Su habilidad para penetrar, generar tiros exteriores y asistir a sus compañeros le ha permitido asumir cada vez más responsabilidad dentro del sistema ofensivo del equipo. Le gustan los retos, se crece en los momentos clave y le gusta asumir la responsabilidad.

Montero se ha convertido en uno de los grandes líderes del Valencia Basket y uno de los jugadores preferidos de la afición taronja que el domingo, ante el UCAM Murcia, volvió a vibrar con su ídolo.