El Valencia Basket contribuye a que la ACB bata un récord histórico de 37 años

La Jornada 21 de la Liga Endesa, primera tras el parón por la Copa del Rey y la ventana FIBA, venía con sorpresa. Entre los nueve partidos de este fin de semana se han acumulado 1.655 puntos. Eso se traduce en 91,9 de media por equipo, lo que representa la mayor anotación en una jornada de Liga Endesa en 37 años.Hay que irse hasta la Jornada 19 de la temporada 1988-89 (4-5 febrero de 1989), que registró 93,3 puntos por equipo, para encontrar una cifra superior a la actual. Hay que aclarar que entonces no existía todavía el formato de liga regular con grupo único. La competición se dividía, en primera instancia, en dos grupos separados de 12 clubes que no se mezclaban entre sí hasta la segunda fase.

Con el formato actual, estos 91,9 suponen la mejor marca previa, superando los 91,7 que se alcanzaron en la pasada Jornada 11, disputada entre el 20 y el 21 de diciembre de 2025.

Cinco equipos por encima de los 100 puntos

A lo largo del fin de semana, cinco equipos subieron el tercer dígito al marcador: MoraBanc Andorra (113), Casademont Zaragoza (111), Valencia Basket (110) Barça (109),y Asisa Joventut (109). Nunca en la historia de la Liga Endesa cinco equipos diferentes habían anotado 109 o más tantos en una misma jornada. El Valencia Basket superó al UCAM Murcia por 110-84 contribuyendo al histórico récord.

En el último partido del fin de semana, Dreamland Gran Canaria-Real Madrid, fueron las canastas de Pierre Pelos y Andrés Feliz en los últimos segundos los que lograron el hito estadístico, rebasando el precedente de la Jornada 11 (1.651 puntos).

Individualmente, Santi Yusta (28 puntos), Gio Shermadini (24) y Myles Cale (24) han sido los jugadores que más han contribuido a la marca. Jean Montero anotó 23 para el Valencia Basket.

Esta Liga Endesa se está caracterizando por un ritmo anotador excepcional. Tras lo que ha pasado este fin de semana, el promedio por equipo es de 87 puntos. Es la cifra más alta por conjunto desde la temporada 1987-88. Sigue la tendencia al alza después de los 86,7 registrados en la 24-25.