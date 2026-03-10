SELECCIÓN
La España más taronja busca el billete para el Mundial
Raquel Carrera, Awa Fam, Elena Buenavida y María Araújo se miden este miércoles a Nueva Zelanda en el primero de cinco partidos en siete días
Leo Fiebich, con Alemania y Khaalia Hillsman, con Bulgaria, juegan también contra Corea del Sur y Azerbaiyán respectivamente
Berlín es el objetivo, pero para llegar al Mundial en la capital de Alemania, la selección española ha de ganar antes el billete en Puerto Rico, donde este miércoles comienzan su maratón de cinco partidos en siete días con el objetivo de lograr una de las tres plazas a repartir en el grupo.
De momento, las de Miguel Méndez debutan este miércoles en el PreMundial contra Nueza Zelanda en San Juan a partir de las 19:00. Y lo hacen con cuatro jugadoras taronja en la selección: Raquel Carrera, Awa Fam, Elena Buenavida y María Araújo. Una España con marcado sello taronja que volverá a jugar el jueves ante Senegal, el sábado ante Puerto Rico e Italia (con menos de 24 horas de diferencia) y el martes 17 de marzo contra una Estados Unidos ya clasificada.
España llega también con la presión de volver a una Copa del Mundo ocho años después de su última participación, en Tenerife 2018. Entonces lograron el bronce, que se sumaba a las platas en Turquía 2014 y el bronce en República Checa 2010.
Una selección que combina juventud y experiencia y que cuenta con nueve jugadoras que fueron subcampeonas de Europa el pasado verano: Mariona Ortiz, Iyana Martín, Aina Ayuso, Helena Pueyo, Paula Ginzo y las cuatro taronja mencionadas. A todas ellas se les han unido María Conde y Maite Cazorla, que egresan a una convocatoria oficial tras superar sus lesiones y, en el juego interior, Megan Gustafson, campeona de la WNBA, que refuerza el potencial físico y anotador del equipo.
Motivación añadida
Por si no fuera poco el reto de llegar a un Mundial, existe una motivación añadida en el actual equipo español, ya que ninguna de las 12 jugadoras presentes en San Juan (Puerto Rico) ha disputado un Mundial absoluto. Sí lo hicieron en el Eurobasket con una meritoria plata, pero se trata de una selección llamada a seguir creciendo con nuevos retos. De ahí que quedar entre las tres primeras o incluso cuartas teniendo en cuenta que EEUU ya está clasificado, sea la obsesión que tienen en mente todas ellas.
El rival, Nueva Zelanda
Nueva Zelanda llega con una plantilla joven y en reconstrucción, con varias debutantes en la convocatoria. Aunque solo ha sumado cuatro victorias en sus últimos veinte partidos, logró imponerse a Indonesia y Filipinas en la Asia Cup para asegurar su presencia en San Juan. El balance histórico favorece a España, con cinco victorias en seis enfrentamientos.
Dos taronja más
Por otra parte, este miércoles jugarán también otras dos jugadoras taronja, ya que Leo Fiebich se medirá con Alemania a Corea del Sur (17:00) en un duelo del PreMundial y Khaalia Hillsman jugará con Bulgaria ante Azerbaiyán a las 18:00. Yvonne Anderson, finalmente, no va con Serbia, que tiene también por delante partidos del PreEuropeo.
