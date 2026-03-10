El Valencia Basket, ante el reto más difícil en Europa

El Valencia Basket visita este jueves al Real Madrid en la 31ª jornada de la Euroliga y lo hace por encima de los blancos en la clasificación y buscando cuando antes asegurarse su presencia en el play-in, al mismo tiempo que hace camino para lograr un billete directo al playoff. Un duelo entre el segundo y el cuarto de la Euroliga que les llega separados por un solo triunfo, pero que supone un nuevo reto mayúsculo para los de Pedro Martínez, ya que visitan la pista más difícil de Europa, en la que los de Sergio Scariolo solo han perdido un partido en sus 15 encuentros como local en Europa esta temporada.

El Panathinaikos ha sido el único equipo de Euroliga capaz de ganar en el Movistar Arena este curso, en el que los blancos tienen un balance de 14-1, siendo los mejores locales por encima de un Valencia Basket que encadena un 13-2 en el Roig Arena. Una derrota que llegó hace casi cuatro meses (13 de noviembre de 2025), cuando los de Ergin Ataman se impusieron por 77-87, con 19 puntos de TJ Shorts. Unos números similares a los de hace dos temporadas, cuando los blancos no perdieron ninguno de sus 14 primeros partidos como locales en la Euroliga.

Mejor números aún en la ACB

Pero si el Movistar Arena es el fortín más difícil en Europa, lo es aún más en la ACB, donde, los vigentes campeones de la Liga Endesa llegaron a acumular 37 victorias seguidas desde que el 31 de marzo de 2024, el BAXI Manresa les sorprendiera por 72-83, precisamente con Pedro Martínez en el banquillo del equipo catalán.

Sergio Llull entra a canasta en el último partido del Valencia Basket en la pista del Real Madrid. / EFE

El Barcelona logró lo que parecía una misión casi imposible esta temporada al ganarles el 4 de enero por 100-105, pero desde aquel triunfo del Manresa en 2024, solo han perdido ese partido como local en casi dos años en la ACB.

Victoria con un +13 de la primera vuelta

Aunque el Valencia Basket sabe ya de la dificultad de ganar al Real Madrid en su pista, llegará al Movistar Arena con el aval de la victoria en el partido de la primera vuelta ante los blancos en el Roig Arena y los 13 puntos de ventaja (89-76) para defender por el average en caso de no poder lograr la victoria. De ganar, el triunfo de los de Pedro Martínez tendría un valor doble, ya que les dejaría con dos victorias de diferencia y con el basket average particular ganado. De perder, en caso de hacerlo por menos de 13 puntos, los taronja se mantendrían por encima a pesar de empatar a victorias, aún con siete jornadas por disputar en la Fase Regular.

Jean Montero y Mario Hezonja, protagonistas de la semifinal de Copa en el Roig Arena. / acb Photo / David Grau

Últimos prercedentes

El Valencia Basket, sin embargo, visita la pista en la que peor porcentaje de victorias tiene en la Liga, siendo también malos los precedentes taronja en la máxima competición europea. En el último precedente, los taronja perdieron en Madrid por 94-79 el pasado 18 de enero, con 23 puntos de Henzonja, verdugo también en la semifinal de la Copa, en la que una polémica actuación arbitral complicó las opciones del Valencia Basket de clasificarse para la final.

Diecinueve días después de aquel encuentro, los taronja tendrán la oportunidad de tomarse la revancha, aunque siendo conscientes de que ganar al Real Madrid en el Movistar Arena es ahora mismo el reto más difícil en el baloncesto europeo.