Bombazo que afecta a un rival del Valencia Basket en Euroliga

Nuevo jaleo en el AS Monaco. El cuadro monegasco arrancó la temporada como serio aspirante a ganar la Euroliga como continuidad a un ambicioso proyecto a base de talonario, pero todo podría haberse frenado en seco hasta el punto de conllevar la marcha de Spanoulis como entrenador.

El banquillo del AS Monaco, uno de los equipos más potentes del continente y rival directo de muchos clubes en la lucha por el play-in de la Euroliga, vive horas convulsas. Todo apuntaba a que Vassilis Spanoulis no continuará como entrenador del conjunto del Principado tras presentar su dimisión después de una reunión con la directiva del club. La decisión del técnico griego era firme y su etapa en el equipo monegasco estaría prácticamente terminada. El movimiento supone un auténtico terremoto en plena recta final de la temporada europea y muy lejos de alcanzar el objetivo europeo por el que también lucha el Valencia Basket.

Crisis deportiva y extradeportiva

La salida de Spanoulis llega en un momento delicado para el Mónaco. El equipo, actual subcampeón de la Euroliga, atraviesa una crisis tanto deportiva como institucional que ha terminado por erosionar el proyecto. En las últimas semanas se han acumulado los problemas: tensiones internas en el vestuario, dificultades económicas que habrían provocado retrasos en los pagos a jugadores y una dinámica negativa de resultados.

Reciente partido entre el AS Monaco y el Maccabi Tel Aviv en la Euroliga. / SEBASTIEN NOGIER

En el plano deportivo, la situación tampoco acompaña. El conjunto monegasco ha perdido siete de sus últimos ocho partidos en la Euroliga, una racha que le ha hecho caer hasta la novena posición con un balance de 16-14, situándose en estos momentos fuera de las plazas directas de eliminatorias y con el riesgo real de no alcanzar los playoffs. Cierto que quedan todavía ocho encuentros por disputarse y puede pasar de todo...

Redacción SD

El ambiente se tensó aún más tras la derrota frente al Fenerbahçe, un partido que terminó incluso con una pelea en pista entre jugadores importantes del equipo como Mike James y Elie Okobo, reflejo del complicado momento que atraviesa la plantilla.

Un banquillo en el aire

El futuro inmediato del banquillo del Mónaco es incierto. De hecho, todavía no está claro quién dirigirá al equipo en el próximo compromiso de Euroliga, en el que el conjunto del Principado debe enfrentarse al Olympiacos. En el último encuentro doméstico, el equipo ya fue dirigido por un miembro del staff técnico ante la ausencia del entrenador griego.

La salida de Spanoulis deja al club en una situación delicada justo cuando la competición continental entra en su fase decisiva.

El legado de Spanoulis

La marcha del técnico griego pondría fin a una etapa breve pero intensa. Spanoulis, una auténtica leyenda del baloncesto europeo tras su histórica carrera como jugador en Olympiacos, asumió el banquillo del AS Monaco con el objetivo de consolidar al equipo entre la élite continental.

Bajo su dirección, el conjunto del Principado se consolidó como uno de los proyectos más ambiciosos de Europa y llegó a disputar la final de la Euroliga la temporada pasada, confirmando su crecimiento en el panorama continental.

Un movimiento que agita la Euroliga

La crisis del AS Monaco no pasa desapercibida para el resto de clubes de la competición, entre ellos el Valencia Basket, que sigue con atención cualquier movimiento en la clasificación de la Euroliga. Con varias jornadas aún por disputarse, el cambio en el banquillo de uno de los aspirantes a playoffs puede alterar el equilibrio de un torneo que, una temporada más, se mantiene tremendamente igualada.

Noticias relacionadas

La confirmación oficial de la salida de Spanoulis podría producirse en las próximas horas, pero el terremoto en el Principado ya ha sacudido el panorama del baloncesto europeo.