Cierra el ‘One Team XIV’ de Valencia Basket con los embajadores Sergio De Larrea y Kam Taylor
El Valencia Basket clausuró su decimocuarto proyecto ‘One Team’ con la última sesión de entrenamiento con los jóvenes de la Fundación San Juan Bautista que han participado en el programa de Responsabilidad Social Corporativa liderado e impulsado por Euroleague Basketball. Como en todos los proyectos anteriores, el Club ha contado de nuevo con el apoyo de la Fundación “la Caixa”, a través de CaixaBank.
Al final del último entrenamiento, los jóvenes participantes recibieron un diploma como reconocimiento a su implicación y su esfuerzo de manos de los embajadores del primer equipo, Sergio de Larrea y Kameron Taylor, además del One Team Manager de Valencia Basket, Víctor Luengo.
El responsable de Valencia Basket para los Proyectos One Team, Víctor Luengo, ha subrayado que “ya llevamos más de 15 años haciendo este tipo de proyectos, fuimos de los primeros clubes que se unió al proyecto One Team. Y como cada año, mantenemos la ilusión por usar el baloncesto para ayudar a tantos niños y niñas. Estos últimos años, en los que la actividad se está realizando junto a la Fundación San Juan Bautista, estamos pudiendo ver crecer a estos jóvenes que hoy han disfrutado con Sergio y con Kameron”.
El encuentro se cerró con una merienda junto a los entrenadores que les han acompañado durante toda esta gran actividad.
