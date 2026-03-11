Pedro Martínez: "En el deporte no existe la revancha, no miramos hacia atrás"

El Valencia Basket visita este jueves al Real Madrid, su verdugo en las semifinales de la Copa del Rey. Esta vez el duelo tiene por marco la Euroliga y por escenario el Movistar Arena. Un partido que llega con el amargo recuerdo del duelo copero en la memoria más reciente, pero que para Pedro Martínez es un borrón y cuenta nueva. El entrendor taronja no quiere hablar de revanchas: "Yo personalmente creo que en el deporte la revancha no existe. Lo único que existe es estar centrado en tu siguiente reto. Lo que existe es superar retos y si no lo consigues, prepararte mejor para el siguiente", afirmó el entrenador en la previa del partido.

Un nuevo reto para el Valencia Basket

Sobre el reto deportivo de ganar en una de las canchas más difíciles de Europa, Pedro Martínez resaltó “es un partido muy complicado. Sabemos que tienen jugadores de muchísima calidad. Como siempre, nuestro principal objetivo es ser competitivos e intentar llevar el partido a nuestro ritmo. Intentar jugar una buena defensa, porque si no es muy difícil. Y animados y a seguir en el camino".

Martínez espera un duelo muy igualado: "Ellos son un equipo muy táctico, muy bien entrenado. Siempre preparan mucho los partidos y hay que estar atentos a determinados ajustes. Yo creo que, como siempre, al final lo importante es hacer las cosas bien en lo básico y luego el talento de los jugadores".

Para el entrenador, el partido de semifinales de la Copa del Rey no debe pesar en el ánimo taronja, pero sí debe servir para aprender de los errores: "No estamos mirando para atrás en lo más mínimo. Solo como referencias tácticas de qué cosas podemos hacer mejor. Pero eso es lo que hacemos siempre".

Noticias relacionadas

Sobre la posible baja de Kameron Taylor que sigue recuperándose del esguince de tobillo que se produjo precisamente ante el Real Madrid, en l Copa, Martínez se mostró pesimista: "En un principio creemos que Kameron Taylor no va a llegar. Está haciendo todo lo posible. Pero si no al 100%, al noventa y mucho por ciento, no va a llegar. Lo vamos a intentar hasta el último momento. Es una baja importante, pero al mismo tiempo tenemos una plantilla larga y esto será una oportunidad para que otros jugadores tomen otro protagonismo”.