Los tres cracks que Scariolo reservó para enfrentarse al Valencia Basket

El Valencia Basket visita este jueves 12 de marzo al Real Madrid en la 31ª jornada de la Euroliga. Será un partido clave para ambos equipos que luchan por consolidarse en la parte alta de la clasificación y sellar cuanto antes su clasificación para la siguiente fase. El Valencia Basket es segundo con 20 victorias y 10 derrotas, mientras que los blancos son cuartos con 19-11. Tanto Pedro Martínez como Sergio Scariolo saben que se juegan mucho en este partido que puede decidirse en gran medida desde el banquillo. Llegar al duelo con frescura física y mental puede ser clave. Eso parece saberlo muy bien Sergio Scariolo que en el pasado fin de semana no dudó en dar descanso a tres de las máximas figuras del equipo para que lleguen descansados y con las pilas a tope para enfrentarse al Valencia Basket.

Tres hombres clave

Los tres hombres que Scariolo optó por descartar y que por tanto, no jugasen ante el Dreamland Gran Canaria, partido que se resolvió con triunfo del Real Madrid por un ajustado 80-82, fueron Mario Hezonja, Gabriel Deck y Usman Garuba. La decisión de que no jugasen fue táctica ya que lo tres están físicamente bien y podrán jugar sin problemas este jueves ante el Valencia Basket. Los tres además, son jugadores que han hecho 'mucho daño' a los taronja en sus últimos enfrentamientos y que por tanto, tendrán que vigilar muy de cerca los de Pedro Martínez. De especial y amargo recuerdo fue la actuación de Hezonja en el partido de semifinales de la Copa del Rey donde sus triples en los últimos segundos fueron clave para sentenciar la eliminación taronja en las semifinales en el Roig Arena. Hezonja anotó 25 puntos (con 7 triples convertidos) en el Roig Arena y finalizó el partido con 21 puntos de valoración.

Noticias relacionadas

Por parte del Valencia Basket también Pedro Martínez reservó en la última jornada de Liga ante el UCAM Murcia a un hombre clave como es Kameron Taylor, aunque en el caso del interior taronja su ausencia estuvo motivada por los problemas físicos que arrastra desde la semifinal copera ante el Real Madrid. De hecho, Taylor es seria duda para el partido de este jueves y podría volver a ser uno de los tres descartados si no está al cien por cien. Salvo sorpresa de última hora, todo apunta a que los otros dos descartes de Pedro Martínez serán una vez más Isaac Nogués y Yankuba Sima. El partido en el Movistar Arena es de vital importancia y Pedro Martínez a buen seguro, apostará por su equipo de gala.