El Valencia Basket quiere asaltar el fortín del Real Madrid y aumentar su ventaja

Noche de altos vuelos en la Euroliga para el Valencia Basket. Los taronja afrontan uno de sus mayores retos esta temporada: asaltar el fortín del Real Madrid, el Movistar Arena, donde los de Scariolo atesoran una racha de 10 victorias consecutivas como locales en la Euroliga y donde sólo han perdido un partido en la competición continental en toda la temporada. El duelo (jueves 12, 20:45h, Movistar Arena, #Vamos) es sin duda, el más interesante de la 31ª jornada de la Euroliga. Un partido donde hay mucho en juego en la recta final de la Fase Regular, donde los equipos hacen ya cábalas de cara a los play-off. El Valencia Basket llega a esta jornada en una posición de privilegio, segundos en la tabla con 20 victorias aunque tan sólo una más que el Real Madrid, cuarto con 19-11. Un triunfo supondía para los de Pedro Martínez dar un paso de gigante, como mínimo para la clasificación para el play-in y por supuesto, un importante paso más hacia la clasificación directa a cuartos de final.

El Real Madrid tiene el mejor balance como local de la EuroLeague con un 14-1 en los partidos disputados en el Movistar Arena. Solo el Panathinaikos AKTOR Athens, que se impuso el 13 de noviembre por 77-87 ha sido capaz de sacar el triunfo de la pista del conjunto blanc

Los taronja defienden el basket-average

El Valencia Basket cuenta con otro importante aliciente, mantener el basket-average a favor con el Real Madrid. En la primera vuelta, los taronja se imusieron por 89-86 pero lo que, para arrebatárselo, los blancos deberían ganar por más de 13 puntos. Una victoria taronja, o como mal menor, una derrota por menos de 13 puntos, mantendría el basket-average a favor de los de Pedro Martínez, algo que puede tener un gran valor dada la gran igualdad en la parte alta de la clasificación.

Tanto Real Madrid como Valencia Basket llegan en plena racha victoriosa. Los de Scariolo suman tres triunfos consecutivos en la Euroliga mientras que la racha taronja se eleva a cuatro victorias seguidas. El Valencia ha ganado de manera consecutiva en el torneo al Hapoel Tel Aviv, al ASVEL, al Baskonia y la semana pasada al Zalgiris Kaunas. Además, el domingo confirmó su buen momento con una sólida victoria ante el UCAM Murcia en la Liga Endesa, en la que el Real Madrid es líder y el conjunto valenciano es segundo.

Quinto partido de la temporada

Otro aliciente añadido para el Valencia Basket será tomarse la revancha de la derrota sufrida en las semifinales de la Copa del Rey ante el Real Madrid por 106-108. Aunque la Copa ya es historia, en la memoria reciente del equipo y de la afición taronja está aún muy presente la dolorosa eliminación a manos de los blancos en el Roig Arena en los últimos segundos del partido. Será la quinta ocasión en la que se encuentren Real Madrid y Valencia Basket esta temporada, que de momento arroja un balance de 2 triunfos para cada equipo. El primer precedente de esta temporada fue la final de la Supercopa Endesa, disputada el 28 de septiembre en el Martín Carpena de Málaga, en la que Valencia Basket levantó el título tras imponerse por 94-98. El segundo se jugó en el Roig Arena dentro de la jornada 10 de la EuroLeague y terminó con triunfo valenciano por 89-76. En la primera visita a Madrid del curso, la del choque de la jornada 16 de la Liga Endesa, triunfo madridista por 94-79 con 23 puntos de Hezonja como principal responsable de la remontada local. Y en el precedente más reciente, la semifinal de la Copa del Rey jugada el 21 de febrero, el Real Madrid culminó su remontada en la recta final para acabar llevándose el triunfo por 106-108.

El encuentro de la noche del jueves será la novena ocasión en la que Valencia Basket visite la pista del Real Madrid en un encuentro de la máxima competición europea, lo que convierte el Movistar Arena en la pista española que el equipo taronja ha visitado más veces en competición internacional. De las ocho visitas anteriores, Valencia Basket ha sacado la victoria en dos de ellas: en el segundo partido de la eliminatoria de Playoffs de la temporada 2010-11 y en el encuentro de la fase regular de la campaña 2020-21.

Kameron Taylor, seria duda

El Valencia Basket afronta el partido con la duda de Kameron Taylor, que sigue arrastrando problemas musculares. El pasado domingo, ante el UCAM Murcia, Pedro Martínez decidió darle descanso para que siguiera con su recuperación y este jueves, podría volver a ser uno de los tres descartes del técnico catalán.El conjunto blanco cuenta con su plantilla al completo para afrontar este partido a excepción del alemán Kramer. En su último partido de Liga Endesa le dio descanso a Mario Hezonja, Gabriel Deck y Usman Garuba.

Dos de los mejores equipos de la Euroliga

Valencia Basket es el equipo que más anota (91 puntos) y el Real Madrid es el segundo equipo que menos puntos encaja (82,8). Se miden los dos equipos más taponadores (4 para el Real Madrid y 3,1 para Valencia Basket), dos de los más valorados (tercero el cuadro local con 103,4 y cuarto el conjunto visitante con 102,5) y dos de los equipos que mejor tiran de tres puntos (37,4% para los blancos y 37,2% para el cuadro taronja).

