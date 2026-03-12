Los descartes de Pedro Martínez ante el Real Madrid en la Euroliga

El Valencia Basket visita este jueves el Movistar Arena para medirse a un Real Madrid que es el equipo más fuerte de la Euroliga como local, con una sola derrota y 14 triunfos hasta la fecha. Un duro reto para el que Pedro Martínez no ha podido contar finalmente con toda la plantilla disponible, ya que Kameron Taylor no se ha recuperado a tiempo de su lesión muscular en la pierna derecha y es un descarte obligado. Falta por ver si llegará a tiempo del partido del sábado en la pista del La Laguna Tenerife.

El histórico dice que el conjunto taronja solo ha podido sacar el triunfo de sus visitas europeas a Madrid en dos de los ocho precedentes, aunque en el partido de la primera vuelta, el cuadro taronja se impuso por 89-76. En un partido en el que el ala-pívot Jaime Pradilla se puede convertir en el quinto jugador en alcanzar los 150 partidos en competición europea con Valencia Basket, ambos equipos se verán las caras por quinta vez este curso, con dos triunfos para cada lado hasta el momento.

Los 12 convocados

Al margen de Kameron Talor, Pedro Martínez debía de hacer dos descartes más para quedarse con los siguientes 12 convocados en el partido ante el Real Madrid: Brancou Badio, Josep Puerto, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Xabi López-Arostegui, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson y Matt Costello.

Por tanto, los otros dos descartes para el partido de este jueves en Madrid son Isaac Nogués y Yankuba Sima.