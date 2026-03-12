Doble castigo con la derrota taronja en Madrid

El reto era mayúsculo con la visita a la pista más difícil de la Euroliga y el Valencia BC no pudo superarlo en un encuentro en el que no logró imponer su ritmo ni encontrar su habitual acierto cara al aro, hasta el punto de no llegar a los 80 puntos. Una derrota por 96-79 que además le deja con el average particular perdido ante los de Scariolo, que le igualan en la clasificación con 20 victorias. Ya con el partido perdido, faltó tranquilidad para defender el +13 de la ida, en un partido en el que no bastó el talento y el empuje de un Jean Montero que acabó con 18 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias y 27 de valoración.

Tal y como era de prever, Kameron Taylor no se pudo recuperar a tiempo de su lesión muscular en la pierna derecha y tuvo que ser descartado por fuerza mayor, junto a Isaac Nogués y Yankuba Sima. Sin él en la convocatoria, Pedro Martínez salió de inicio con Darius Thompson, Brancou Badio, Josep Puerto, Braxton Key y Nate Reuvers, dejando a Pradilla por primera vez en mucho tiempo fuera del quinteto.

Tras ganar el salto inicial, apenas tardó nueve segundos el Valencia BC en lanzar, con un triple de Darius que no entró y que coincidió con una primera falta de Campazzo. Los errores se sucedían en ambas canastas en los primeros instantes, hasta que Hezonja, reservado en el último partido de Liga Endesa, abrió el marcador con un triple al minuto y medio de partido. Puerto anotaba para los taronja antes de los dos minutos y un posterior triple de Badio daba la primera ventaja a los taronja (4-5).

Walter Tavares intenta frenar una entrada de Omari Moore en el partido de Euroliga en Madrid. / EP

A pesar de ello, los de Pedro Martínez empezaba a sufrir ante el factor Tavares, quien además de sumar cuatro puntos, capturaba seis rebotes en sus primeros siete minutos en pista, cuando Scariolo le llevó al banquillo. Ante las dificultades en la zona, el banquillo taronja ayudaba a sumar desde el 6,75, con dos triples de Omari Moore y de un Montero que ya fue gran protagonista en el último precedente ante el equipo blanco en las semifinales de la Copa del Rey.

Pradilla entraba a pista a 2:32 del final del primer período, en el que el Madrid también castigó a los taronja con los triples de Feliz y Deck. Costelo desde el tiro libre y Pradilla en una gran acción bajo el aro, daban ventaja a los taronja, pero Garuba aún anotaría antes del final de cuarto para poner el 20-19. Consciente de la importancia del aspecto físico y la intensidad, Pedro Martínez ya había dado minutos a sus 12 jugadores.

Intercambio de parciales

El intercambio de canastas marcaba el retorno a la pista, con Badio y De Larrea respondiendo al acierto de Lyles y Maledon. Pero fueron los triples los que iban a permitir a los visitantes abrir una pequeña brecha, con tres consecutivos de Reuvers, Puerto y Montero. Con 27-32, Scariolo se veía obligado a parar el partido.

Y la reacción de los locales fue inmediata, pasando de un parcial de 3-11 a uno de 11-2 en apenas dos minutos y medio. Deck y Lyles estaban castigando una y otra vez el aro taronja y ahora era Pedro Martínez quien pedía tiempo a 4:40 del descanso, con un 38-34 provisional.

Montero, con una asistencia para el mate de Key y dos canastas, volvía a tirar del carro, pero los de Scariolo encontraban el acierto exterior en las manos de Llull y Hezonja en dos ocasiones, para volver a estirar la diferencia a favor del Madrid, que con una última canasta de Feliz se iba al descanso con un 51-43. Montero, esta vez, no pudo anotar en la última posesión.

Contras las cuerdas

De nuevo Badio sumaba los primeros puntos taronja en un inicio de cuarto, pero fue un espejismo visto lo que vendría después. El Valencia BC no encontraba aro y el Madrid sumaba en cada posesión hasta sumar un primer parcial de 0-8, que sería después de 3-16 justo al volver de un tiempo muerto que tuvo que pedir Pedro Martínez. Campazzo y Abalde, con dos triples, hurgaban en la herida taronja, que se quedaba a -19 (67-48).

Todo se ponía cuesta arriba pero este Valencia Basket nunca se deja ir y el capitán volvía a hacer creer en la remontada, anotando cuatro puntos consecutivos antes de que De Larrea, con un triple y Moore, con un 2+1, redujeran la diferencia a un esperanzador 69-58.

Garuba y Deck rompían la inercia, pero un triple de Montero, una acción de Key y dos tiros libres de un Reuvers que dejó escapar otros dos al final, pusieron el 75-65 a falta de diez minutos para el final.

Sin opciones y adiós al average

El partido aún estaba abierto, pero Deck y Lyles lo complicaron más al sumar dos triples tras una entrada de Moore, vertical como siempre (83-67). Pradilla, con un triple, recortaba para igualar por un instante el basket-average particular, pero Tavares y los triples de Campazzo y Llull volvían a alejar al Real Madrid hasta el 91-73.

A cuatro minutos del final, Pedro Martínez buscaba un cambio drástico con un triple cambio, dando entrada a Moore, Reuvers y un Montero que no tardaba en anotar. Aún pudieron recortar más diferencias tras una antideporitva, pero Reuvers dejaba escapar un tiro libre y acto seguido, Hezonja con un triple y Garuba, tras una gran asistencia de Campazzo, ponían la máxima diferencia del partido en el marcador (96-76).

A poco más de un minuto para el final, ya solo se podía pensar en intentar salvar el average, pero solo Montero sumó desde el tiro libre desde entonces, ante un Real Madrid que dejaba pasar los segundos y que se acabó llevando una victoria (96-79) que vale doble ante un rival directo. Un revés para los de Pedro Martínez, que sin tiempo para lamentaciones, viajan a Tenerife para jugar el sábado en la Liga Endesa.