Horario y dónde ver el Real Madrid-Valencia Basket de la EuroLeague

Partido importante para el Valencia Basket. El primer equipo masculino pone a prueba su dinámica positiva en competición continental visitando la pista del mejor equipo local de la competición, el Real Madrid en un encuentro correspondiente a la jornada 31 de la EuroLeague. La cita es este jueves 12 de marzo a las 20:45 horas y podrá verrse en directo a través de Movistar Arena, #Vamos, así como seguirse en la web de Superdeporte.es. El conjunto taronja tiene la seria duda de la participación del alero Kameron Taylor por una lesión muscular en la pierna derecha. Valencia Basket comienza esta jornada en la tercera posición de la EuroLeague con un balance de 20-10

Los hombres de Pedro Martínez afrontan el reto más difícil para su racha de cuatro triunfos consecutivos ante un rival que solo ha perdido un partido en casa en la actual temporada en competición europea (y solo dos en el global del curso) y que sube mucho sus prestaciones cuando juega frente a su público. El histórico dice además que el conjunto taronja solo ha podido sacar el triunfo de sus visitas europeas a Madrid en dos de los ocho precedentes, aunque en el partido de la primera vuelta, el cuadro taronja se impuso por 89-76.

El Real Madrid llega a este partido en la cuarta posición del máximo torneo continental con un 19-11 en su casillero como consecuencia de una racha de diez victorias consecutivas en su pista y metido en una racha de tres victorias seguidas sumando su triunfo en la cancha del Partizan Mozzart Bet Belgrade hace tres jornadas. El conjunto blanco cuenta con su plantilla al completo para afrontar este partido a excepción del alemán Kramer. En su último partido de Liga Endesa le dio descanso a Mario Hezonja, Gabriel Deck y Usman Garuba.

Victoria taronja en la primera vuelta

Valencia Basket cortó su mala dinámica de cuatro derrotas consecutivas ante el Real Madrid en EuroLeague al imponerse en el partido de la primera vuelta por 89-76 en un partido jugado el 11 de noviembre. En un choque en el que el cuadro taronja comenzó a construir una pequeña ventaja en la recta final del segundo cuarto que ya pudo proteger el resto del encuentro, los 16 puntos de Omari Moore y los 14 de Reuvers y los 14 puntos y 4 asistencias de Thompson decantaron la balanza de lado taronja por encima de los 23 puntos y 9 rebotes de Trey Lyles. Este triunfo taronja deja el histórico en competición continental entre estos dos equipos en 9-6 a favor del Real Madrid.

Pedro Martínez / M.A. Polo / VBC

Quinto enfrentamiento de la temporada ante los blancos

El de la noche del jueves será el quinto enfrentamiento entre estos dos equipos en cuatro competiciones diferentes en una temporada en la que se verán las caras un mínimo de seis ocasiones. El primer precedente de esta temporada fue la final de la Supercopa Endesa, disputada el 28 de septiembre en el Martín Carpena de Málaga, en la que Valencia Basket levantó el título tras imponerse por 94-98. El segundo se jugó en el Roig Arena dentro de la jornada 10 de la EuroLeague y terminó con triunfo valenciano por 89-76. En la primera visita a Madrid del curso, la del choque de la jornada 16 de la Liga Endesa, triunfo madridista por 94-79 con 23 puntos de Hezonja como principal responsable de la

Tour como visitante

Después del encuentro en Madrid, sigue el tour como visitante para el conjunto valenciano, que le llevará directamente desde la capital de España a visitar el sábado la pista de La Laguna Tenerife.