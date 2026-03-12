Pedro Martínez: "Fallamos mucho cerca de canasta y no solo por la presencia de Tavares"

Pedro Martínez se lamentó de la derrota de este jueves ante el Real Madrid (96-79) y afirmó que "la diferencia" en el marcador lograda por el Real Madrid "en los últimos minutos del segundo cuarto" les había "pesado mucho mentalmente".

"Hemos hecho una primera parte, excepto los dos últimos minutos, competitiva. La diferencia que nos han cogido en los últimos minutos del segundo cuarto nos ha pesado mucho mentalmente y sobre todo en el tercer cuarto hemos jugado con un poco de ansiedad", declaró Martínez en rueda de prensa desde el Movistar Arena de la capital de España.

"Una cosa es jugar rápido, que eso está muy bien, y otra con precipitaciones por intentar recuperar rápido la pelota. Y ellos nos han metido muy bien en esa dinámica", agregó al respecto. "Luego ha sido un 50%-50%. El primer 50 es su calidad para tirar de tres puntos", elogió a varios de los jugadores merengues. "Y el otro 50 ha sido nuestra defensa de sus tiradores, que claramente lo podemos hacer mejor", matizó.

En ese sentido, volvió a decir que la primera mitad del encuentro había estado reñido. "Estábamos en el partido haciendo las cosas sufriendo porque hemos fallado muchos tiros cerca de canasta, y no solo por la presencia de Tavares", se refirió al espigado pívot caboverdiano.

"Pensábamos que teníamos un equipo competitivo, pero que normalmente nuestra clasificación no fuese tan buena como es ahora mismo. Estamos en una competición muy igualada; en la cual, si consigues sacar partidos como los hemos sacado nosotros, te permite estar arriba. Pero esa igualdad te permite no dar nada por hecho", acabó el técnico 'taronja'.

Sergio Scariolo: "Entramos muy bien en la recta final"

Por su parte, Sergio Scariolo se mostró alegre y "reconfortado" por la victoria del Real Madrid, así como con el trabajo del equipo, del que destacó el gran "ratio" de asistencias y pérdidas. "Siento alegría por este grandísimo partido. Gran esfuerzo por parte de todos, implementado los cambios que habíamos decidido hacer contra ellos, que es algo diferente por su calidad. Creo que la estructura de equipo es muy buena, hoy todos han dado una contribución, todos han reboteado y hemos circulado muy bien el balón. El ratio de asistencias y pérdidas creo que es uno de los mejores que he tenido", analizó Scariolo en rueda de prensa.

"En la primera parte hemos perdonado algunos tiros abiertos pero en la segunda tuvimos más acierto. Otro gran partido pero ahora pensamos en lo que viene después. Hemos entrado muy bien en la recta final", continuó.

Además de la progresión del equipo, el técnico italiano la "mejora de rendimiento" de jugadores como Andrés Feliz, Facundo Campazzo o Mario Hezonja, en su caso, respecto al "control de las emociones". Del dominicano Feliz también destacó su trabajo atrás, al igual que el de otros jugadores como Gabriel Deck o Chuma Okeke.

"Andrés contribuye de una forma importante. Nosotros no somos un equipo construido desde la defensa pero tenemos buenos jugadores defensivos como Feliz, Okeke y Deck. Pueden contagiar al resto para que aporten en esa faceta. La cifra de talento es buena con algunos puntos más fuertes que otros. Ellos atrás están muy bien y luego encuentran su rol en ataque", afirmó.

Elogios al Valencia Basket

Por ello, se mostró "reconfortado" con el trabajo del equipo y elogió de nuevo al Valencia Basket, con quien augura un duelo "diferente" para el futuro.

"Sinceramente me reconforta el trabajo en general del equipo. El juego es evidente, se ve esa mejora. Un entrenador debe evaluar más allá de las estadísticas. En cuanto al Valencia Basket, es un ejemplo de un equipo que quiere crecer y hacerse grande, es lo que tiene que hacer. Tiene una línea técnico-táctica marcada por un gran entrenador, al que siguen sus recomendaciones de fichajes. También tienen un gran pabellón. Seguramente el siguiente partido que vamos a jugar contra ellos será diferente", concluyó