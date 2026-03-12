Un problemón para el Barça antes de medirse al Valencia Basket en el Roig Arena... y que podría llevarle a fichar

El Valencia Basket se juega su buena clasificación en la Euroliga (empatado con el Olympiacos en la segunda posición) en una semana con dos duelos españoles. Este jueves es el primero al viajar a la capital para medirse a un Real Madrid que se encuentra a una sola victoria de los de Pedro Martínez. El siguiente jueves, tocará recibir al Barça en el Roig Arena.

Los de Xavi Pascual se encuentran en mitad de la tabla, actualmente a tres victorias de los taronja. Esta temporada se han visto las caras ya tanto en ACB, con victoria por 93 a 81 en el Roig Arena y en el partido de ida de Euroliga, en un partidazo que terminó con premio para los culés por 108-102. Pues bien, independientemente de lo que ocurra frente al Hapoel Tel Aviv primero y Joventut después, los barcelonistas contarán con algunas bajas de verdadero peso.

Este jueves hemos conocido que Nico Laprovittola estará más tiempo de baja de lo esperado. Así lo ha explicado el técnico azulgrana, asegurando que "tendrá que parar durante un tiempo". "El que tendrá que parar es Laprovittola, pero en seco. Habrá comunicado en las próximas horas sobre él y tendrá que parar durante un tiempo. Es una baja que será larga, es importantísima", explica Pascual sobre la situación del talentoso base argentino de 36 años. Al final, el tiempo de baja rondará los tres meses, por lo que no es descartable que se incorpore a algún fichaje en las próximas fechas.

Noticias relacionadas

Neal Sako y De Larrea, en una defensa ante Brizuela. / EFE

Sin Brizuela, minutos para Juani Marcos

Brizuela, también renqueante, debería llegar al Roig Arena prácticamente al 100%, mientras que a Juan Núñez no se le espera antes de abril y será Satoransky el que tenga que llevar la voz cantante desde el exterior junto a Kevin Punter, aunque también gozaría de minutos Juani Marcos si el encuentro lo requiere. La Euroliga está en juego.