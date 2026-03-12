Directo | Real Madrid - Valencia Basket; la Euroliga en vivo

Noche de altos vuelos en la Euroliga para el Valencia Basket. Los taronja afrontan uno de sus mayores retos esta temporada: asaltar el fortín del Real Madrid, el Movistar Arena, donde los de Scariolo atesoran una racha de 10 victorias consecutivas como locales en la Euroliga y donde sólo han perdido un partido en la competición continental en toda la temporada. El duelo (jueves 12, 20:45h, Movistar Arena, #Vamos) es sin duda, el más interesante de la 31ª jornada de la Euroliga. Un partido donde hay mucho en juego en la recta final de la Fase Regular, donde los equipos hacen ya cábalas de cara a los play-off. El Valencia Basket llega a esta jornada en una posición de privilegio, segundos en la tabla con 20 victorias aunque tan sólo una más que el Real Madrid, cuarto con 19-11. Un triunfo supondía para los de Pedro Martínez dar un paso de gigante, como mínimo para la clasificación para el play-in y por supuesto, un importante paso más hacia la clasificación directa a cuartos de final.

El último duelo entre Madrid y Valencia Basket fue en la semifinal de la Copa del Rey en el Roig Arena / F. CALABUIG

Los taronja defienden el basket-average

El Valencia Basket cuenta con otro importante aliciente, mantener el basket-average a favor con el Real Madrid. En la primera vuelta, los taronja se imusieron por 89-86 pero lo que, para arrebatárselo, los blancos deberían ganar por más de 13 puntos. Una victoria taronja, o como mal menor, una derrota por menos de 13 puntos, mantendría el basket-average a favor de los de Pedro Martínez, algo que puede tener un gran valor dada la gran igualdad en la parte alta de la clasificación.

Tanto Real Madrid como Valencia Basket llegan en plena racha victoriosa. Los de Scariolo suman tres triunfos consecutivos en la Euroliga mientras que la racha taronja se eleva a cuatro victorias seguidas. El Valencia ha ganado de manera consecutiva en el torneo al Hapoel Tel Aviv, al ASVEL, al Baskonia y la semana pasada al Zalgiris Kaunas. Además, el domingo confirmó su buen momento con una sólida victoria ante el UCAM Murcia en la Liga Endesa, en la que el Real Madrid es líder y el conjunto valenciano es segundo.

Horario y dónde ver el Real Madrid-Valencia Basket de la EuroLeague

Partido importante para el Valencia Basket. El primer equipo masculino pone a prueba su dinámica positiva en competición continental visitando la pista del mejor equipo local de la competición, el Real Madrid en un encuentro correspondiente a la jornada 31 de la EuroLeague. La cita es este jueves 12 de marzo a las 20:45 horas y podrá verrse en directo a través de Movistar Arena, #Vamos, así como seguirse en la web de Superdeporte.es.