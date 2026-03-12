La selección española, liderada por Araújo, fue muy superior a Senegal

La selección española de baloncesto sigue imparable su camino hacia la clasificación para el próximo Mundial. Las de Miguel Méndez, con las taronja Elena Buenavida, Awa Fam, Raquel Carrera y María Araújo en sus filas, superaba este jueves a Senegal por un contundete 51-84 en la segunda jornada del Clasificatorio que se está celebrando en Puerto Rico. Una victoria que se suma a la que habían logrado en la jornada inaugural frente a Nueva Zelanda. Puerto Rico será el próximo rival de España en un partido que se disputará a la 1:00 h. de la noche del sábado al domingo en España. El torneo otorgará dos plazas para la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA 2026, que se llevará a cabo del 4 al 13 de septiembre en Berlín. Estados Unidos, cuatro veces campeona, es la defensora del título.

María Araújo estuvo acertada en ataque / FEB

La actuación de las taronja

Miguel Méndez repartió minutos entre todo el equipo y las cuatro jugadoras internacionales del Valencia Basket, tuvieron protagonismo. María Araújo, con 15 puntos, fue la segunda máxima anotadora del equipo español sólo superada por los 16 de Iyana Martín. Araújo jugó 19 minutos y también capturó 3 rebotes y dio una asistencia para acabar elpartido con 13 de valoración. La jugadora del Valencia Basket se erigió en la líder de España en el primer cuarto encarrilando la victoria ante Senegal. Elena Buenavida también jugó 19 minutos y anotó 6 puntos, capturó 2 rebotes y dio 1 asistencia sumando 8 de valoración personal. Awa Fam notó 9 puntos en los 19 minutos que jugó con 4 rebotes y 1 asistencia y 12 de valoración. Por último Raquel Carrera anotó 8 puntos en 14 minutos y acabó con 9 de valoración.

Otra jugadora del Valencia Basket, Leo Fiebich, también jugaba con Alemania contribuyendo a la contudente victoria germana ante Filipinas por 80-113. La interior alemana jugó 19 minutos con 12 puntos anotados, 4 rebotes y 7 asistencias. Fiebich acabó el partido con 16 puntos de valoración personal.

Victoria cómoda

España derrotó este jueves con mucha facilidad a Senegal 84-51 y tiene más cerca la clasificación para la Copa del Mundo que disputará el próximo mes de septiembre en Alemania. España superó con claridad a Senegal desde el inicio del partido, gracias a el gran partido de la pívot María Araujo, del Valencia Basket.

La española encestó 8 de los 25 tantos que España acumuló en el primer cuarto, que ganó con facilidad, 25-13.

Las españolas continuaron dominando el encuentro hasta obtener una ventaja de 19 puntos (36-17), aunque el seleccionador español Miguel Méndez pidió un tiempo.

No obstante, después de ese descanso, Senegal contuvo la ofensiva española durante casi tres minutos, lo que llevó nuevamente a Méndez a pedir un tiempo y reunir a sus jugadoras. Ese tiempo fue vital para la escuadra, pues dos triples seguidos, uno de Helena Pueyo y otro de Araujo, amplió la ventaja a 21 tantos (42-21) para clausurar la primera parte del desafío.

En el tercer cuarto Awa Fam fue la principal arma ofensiva de España, con la ayuda de su compañera Elena Buenavida (55-24) a falta de 4:07.

Iyana Martín acertó dos triples seguidos y Pueyo añadió otro al final del periodo y España dominó a Senegal 30-13 en el tercer periodo para irse con una cómoda ventaja al último cuarto con marcador de 72-34.

En el cuarto y último periodo, las españolas prosiguieron agresivas en ambas partes de la cancha.

Awa Fam / FEB

Ficha técnica

51.Senegal (13+18+13+17): Nene Ndiaye (6), Victorine Thiaw (0), Sabou Gueye (0), Aminata Ly (0), Khadija Faye (9), Mame Fall (4), Ndioma Kané (12), Mathilde Diop (0), Yacine Diop (6), Fatou Pouye (4), Sokhna Ndiaye (5), Lena Timera (5).

Seleccionador: Cheikh Starr

84.España (25+17+30+12): Elena Buenavida (6), Mariona Ortiz (0), Maite Cazorla (5), Aina Ayuso (0), María Araujo (15), Helena Pueyo (10), María Conde (8), Awa Fam (9), Raquel Carrera (8), Megan Gustafson (5), Paula Ginzo (2), Iyana Martín (16).

Seleccionador: Miguel Méndez.

Árbitros: Alan Dos Sants (BRA), Mihkel Männiste (EST) y Yann Vezo Davidson (MAD).