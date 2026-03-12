Valencia Basket y MSC, unidos tres temporadas más

Valencia Basket y MSC han alcanzado un acuerdo para dar continuidad a su colaboración durante las tres próximas temporadas. De esta forma, MSC alcanzará las 6 temporadas formando parte de la familia taronja, reforzando así su apuesta por los valores del deporte y la Cultura del Esfuerzo.

Además de tener presencia en distintos soportes como patrocinador plata de la entidad, a través del Club, MSC también presta su apoyo al equipo de Aderes, al que bajo el nombre de Valencia Basket Aderes, acompañó, entre otras acciones, a proclamarse vencedor de la primera parada de la nueva Copa Campeones que organizó acb en L’Alqueria del Basket.

También a través de esta y la Fundació València Basquet 2000, MSC continuará impulsando, como lo viene haciendo hasta ahora, distintas acciones sociales, como las jornadas que organiza la Federación de Deportes para personas con discapacidad intelectual de la Comunitat Valenciana (FEDI) o el nuevo programa que se viene desarrollando en L’Alqueria, “Entrenando con Referentes”, una iniciativa que por segunda temporada combina baloncesto, educación e inclusión para promover la Cultura del Esfuerzo dentro y fuera de la pista, con nuevas experiencias y actividades formativas en las que los equipos de formación comparten aprendizaje y valores junto a deportistas y entidades referentes en la integración a través del deporte, con la idea de fomentar una formación integral.

Renovación del acuerdo / VBC

Sobre MSC

MSC Mediterranean Shipping Company es una empresa internacional del sector del transporte y la logística. Presente en 155 países, MSC facilita el comercio internacional entre las principales economías del mundo y los mercados emergentes de todos los continentes.

Fundada en 1970 y con sede en Ginebra (Suiza) desde 1978, MSC es una compañía privada dirigida por la familia Aponte. Líder mundial del transporte marítimo de contenedores, empezó con un único buque y ha evolucionado hasta convertirse en una compañía reconocida a nivel mundial, con una flota de más de 1.000 barcos y 200.000 empleados.

MSC hace escala en 520 puertos a lo largo de más de 300 rutas comerciales, y transporta anualmente alrededor de 30 millones de TEU («unidades equivalentes a veinte pies», por sus siglas en inglés) en su moderna flota, equipada con la tecnología más avanzada.