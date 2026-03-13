Sin descanso ni Kameron Taylor en una prueba de fuego en Tenerife

El calendario no da un respiro y tras el partido del jueves de Euroliga ante el Real Madrid, el Valencia Basket visita este sábado al La Laguna Tenerife (20:00) en el Santiago Martín en un duelo de máxima exigencia en el que, a la falta de descanso, se le suma la notable ausencia de Kameron Taylor, que se perderá su tercer encuentro consecutivo por una lesión muscular en la pierna derecha.

Un contratiempo para un Valencia Basket que, eso sí, podrá contar con el resto de jugadores disponibles, por lo que Pedro Martínez tendrá que hacer dos nuevos descartes para el partido ante el equipo aurinegro. Un rival que también tiene ausencias notables, ya que a la de Joan Sastre por lesión y Gio Shermadini (segundo jugador más valorado de la Liga Endesa con 18,9 créditos) por el fallecimiento de su padre, se le suma la de un Patty Mills recién fichado pero que no llega a tiempo para debutar, ya que llegará a la isla este sábado al mediodía y tendrá que esperar hasta la próxima semana para vestirse de corto.

Curiosamente fue Kameron Taylor el mejor taronja en el partido de la primera vuelta ante los de Txus Vidorreta, con 23 puntos, 7 rebotes y 30 de valoración en un partido en el que se impusieron los taronja por 96-79, tras romper el encuentro en el tercer cuarto.

En esta ocasión, el duelo le llega a los taronja tras el desgaste del pasado jueves ante el Real Madrid y con el objetivo de recuperar las buenas sensaciones en ataque después de que los de Pedro Martínez no llegaran a los 80 puntos en el Movistar Arena.

Partido de esta temporada entre el Valencia Basket y el La Laguna Tenerife en el Roig Arena. / Eduardo Ripoll

Defensa de la segunda plaza

Pero al margen de la necesidad de recuperar las sensaciones tras el revés en Madrid, el Valencia Basket está también ante a necesidad de no fallar en Tenerife si quieren evitar que el Barcelona tenga la opción de alcanzarles en la clasificación en caso de ganar el domingo ante el Joventut en Badalona, en el partido que cerrará la jornada 22. del mismo modo, hay poco margen para el error si se quiere intentar luchar por la primera plaza de la Liga Regular ante un Real Madrid que les aventaja en tres victorias después de las primeras 21 jornadas de Liga Endesa.

De Larrea y Marcelinho, con 22 años de diferencia

Aunque el año pasado ya se midieron en el partido de vuelta de liga regular y en el playoff de la ACB, el de este sábado volverá a ser un partido especial para Sergio de Larrea, ya que en caso de no ser uno de los descartes, tendrá la oportunidad de medirse también al que ha sido siempre uno de sus ídolos, junto a Ricky Rubio, Marcelinho Huertas.

El vallisoletano, de 20 años, aún no había nacido cuando el brasileño ya había debutado en la ACB con el Joventut en la temporada 2004-05, ya que el base del La Laguna tiene ya 42 años. Y curiosamente llega en un gran momento de forma para medirse al Valencia Basket, ya que tras perderse varios partidos, incluida la participación en la Copa del Rey, el actual MVP de la Liga Endesa ya está recuperado y ha vuelto en pleno estado de forma tras el parón de la competición. El base brasileño se fue a los 20 puntos y 8 asistencias en su regreso a la Liga Endesa en la cancha del Baxi Manresa. Y el miércoles en el derbi canario ante Dreamland Gran Canaria en la BCL se fue hasta los 28 puntos con 5/7 en triples y 5 asistencias para 26 de valoración.

Omari Moore, uno de los taronja más destacados en los últimos partidos. / Eduardo Ripoll

Huertas lidera la Liga Endesa en asistencias (6,5) y es el cuarto que más canastas de dos mete (4,7) para anotar 15,7 puntos que le convierten en el sexto máximo anotador del torneo con un 40,8% en triples y el mejor desde el tiro libre con un 98,2%. A esto le une 2,8 rebotes y 3,5 faltas recibidas para 16,7 créditos que le ponen séptimo en la tabla de valoración.

"Lo más importante es ser nosotros"

El propio De Larrea destaca a Marcelinho en la previa y marca la línea de lo que considera que ha de ser clave para poder ganar el Tenerife. "No es fácil, pero tenemos que seguir en nuestra línea. Creo que la línea nuestra es ascendente y tenemos que seguir jugando a nuestro ritmo, con nuestra confianza y así podremos seguir compitiendo. Huertas está a un gran nivel y tenemos que usar nuestras armas para poder pararlo y para poder competir en el partido. Lo más importante es ser nosotros, jugar con nuestra identidad, a nuestra velocidad e intentar estar en todos los aspectos posibles lo mejor posible".

Brancou Badio, en el partido ante el La Laguna Tenerife disputado en València. / Eduardo Ripoll

Dos estilos y alta eficacia en triples

El partido enfrentará a dos equipos que plantean su baloncesto desde ritmos diferentes pero que tienen en común una alta eficacia de sus ataques. El La Laguna Tenerife es el equipo que juega al ritmo más bajo de la Liga Endesa con 73,3 posesiones mientras que el Valencia Basket está entre los ritmos más altos con 78,6 por choque. Sin embargo, sus ataques son de los más eficaces del torneo. El conjunto taronja anota 1,22 puntos por posesión con la tercera mejor eficacia en los tiros de campo (56,6%) mientras que el cuadro aurinegro mete 1,19 puntos por posesión con el segundo mejor porcentaje de tiros de campo (57,2%). El acierto en el triple se plantea como un aspecto clave entre dos equipos que consiguen un porcentaje alto de sus puntos desde el triple.

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El Valencia Basket es el que más en la acb con un 38,6% de su anotación llegando desde detrás del arco mientas que La Laguna Tenerife es cuarto en esta ratio con un 36,3% de sus puntos llegando a través de triples. Los hombres de Pedro Martínez son los que más triples meten (12,33) con el tercer porcentaje (37,76%) mientras que los de Vidorreta son los quintos (10,52) con el segundo porcentaje (39,18%).