España se mide a la anfitriona Puerto Rico con el Mundial a tiro

España tiene ya a tiro uno de los tres billetes que quedan para el Mundial de este verano en Alemania y para ello, deberá ganar en la madrugada del sábado al domingo (1:00) a una Puerto Rico que, como anfitriona, contará con el apoyo de su público después de haber perdido sus dos primeros partidos antes las potentes Italia (41-78) y Estados Unidos (48-91). Un rival con urgencias ante las de Miguel Méndez, que arrollaron a Nueva Zelanda (99-50) y a Senegal (51-84) y que quieren evitar jugarse la clasificación en los dos últimos encuentros, ante rivales más potentes.

Tras jugar ante 32 y 36 aficionados en las gradas en los primeros partidos, España sabe que el ambiente del imponente Coliseo José Miguel Agrelot de la capital portorriqueña será muy distinto en el siguiente encuentro. Además, las españolas tiene muy presente las dificultades que tuvieron para ganar a Puerto Rico en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, ya que solo lograron imponerse por la mínima (63-62) después de que Laura Gil acertase con dos tiros libres a falta de dos segundos.

Iyana Martín y Elena Buenavida celebran la última victoria ante Senegal. / FEB

Todas disponibles

El seleccionador español cuenta con todas las jugadoras disponibles a falta de un último entrenamiento, entre ellas, las cuatro taronja convocadas: Raquel Carrera, Awa Fam, Elena Buenavida y una María Araújo que brilló el último partido ante Senegal con 15 puntos y 3 rebotes.

Araújo y Awa Fam

Dos de las taronja, María Araújo y Awa Fam, valoran cómo va el PreMundial y el rendimiento del equipo. La gallega destaca que "podemos estar contentas porque estamos planteando muy bien los partidos desde el principio, sacando muy buenos primeros cuartos, que nos dan confianza para seguir todo el partido igual. Defendemos bien, siendo capaces de correr y podemos estar satisfechas. Estoy con buenas sensaciones, llego con ritmo y estoy muy contenta de poder ayudar al equipo y que todo vaya bien".

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Awa Fam, por su parte, añade que "estamos muy felices, siempre es importante sacar victorias y sentirnos bien dentro y fuera de pista, cada una aportamos ese mínimo que hace que seamos mejores en pista. Estamos muy contentas y vamos pasito a pasito. Este equipo lo que tiene de especial es eso, que cada una intenta aportar lo mejor, nos dejamos el alma, si una no está bien hoy, mañana estará mejor y al revés, estamos siempre las 12 unidas, muy conectadas, tener muy buen rollo fuera de pista que ayuda a que en la pista sea más fácil. Miguel nos lo dice siempre y queremos seguir así porque esto es lo que es un equipo".