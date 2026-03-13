"Valencia Basket es un ejemplo de un equipo que quiere crecer y hacerse grande"

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, se mostró alegre y "reconfortado" por la victoria del equipo este jueves por 96-79, así como con el trabajo del equipo, del que destacó el gran "ratio" de asistencias y pérdidas.

"Siento alegría por este grandísimo partido. Gran esfuerzo por parte de todos, implementado los cambios que habíamos decidido hacer contra ellos, que es algo diferente por su calidad. Creo que la estructura de equipo es muy buena, hoy todos han dado una contribución, todos han rebotado y hemos circulado muy bien el balón. El ratio de asistencias y pérdidas creo que es uno de los mejores que he tenido", analizó Scariolo en rueda de prensa. "En la primera parte hemos perdonado algunos tiros abiertos pero en la segunda tuvimos más acierto. Otro gran partido pero ahora pensamos en lo que viene después. Hemos entrado muy bien en la recta final", continuó.

Además de la progresión del equipo, el técnico italiano la "mejora de rendimiento" de jugadores como Andrés Feliz, Facundo Campazzo o Mario Hezonja, en su caso, respecto al "control de las emociones". Del dominicano Feliz también destacó su trabajo atrás, al igual que el de otros jugadores como Gabriel Deck o Chuma Okeke.

Tavares y Costello durante el Madrid - Valencia Basket de Euroliga / EFE

"Andrés contribuye de una forma importante. Nosotros no somos un equipo construido desde la defensa pero tenemos buenos jugadores defensivos como Feliz, Okeke y Deck. Pueden contagiar al resto para que aporten en esa faceta. La cifra de talento es buena con algunos puntos más fuertes que otros. Ellos atrás están muy bien y luego encuentran su rol en ataque", afirmó. Por ello, se mostró "reconfortado" con el trabajo del equipo y elogió de nuevo al Valencia Basket, con quien augura un duelo "diferente" para el futuro.

Noticias relacionadas

Halagos al Valencia Basket

"Sinceramente me reconforta el trabajo en general del equipo. El juego es evidente, se ve esa mejora. Un entrenador debe evaluar más allá de las estadísticas. En cuanto a Valencia es un ejemplo de un equipo que quiere crecer y hacerse grande, es lo que tiene que hacer Una línea técnico-táctica marcada por un gran entrenador, al que siguen sus recomendaciones de fichajes. También tienen un gran pabellón. Seguramente el siguiente partido que vamos a jugar contra ellos será diferente", concluyó.