Dos descartes y un lesionado en el Valencia Basket ante La Laguna Tenerife

El Valencia Basket afronta este sábado 14 de marzo su segunda salida de la semana para visitar la exigente pista de La Laguna Tenerife (sábado 14, 20:00h, Santiago Martín, DAZN) en un encuentro de la jornada 22 de la Liga Endesa. Tras comenzar su tour con una derrota en la pista del mejor equipo local de la EuroLeague, el conjunto taronja tratará de recuperar sus sensaciones ofensivas en un choque entre dos equipos con dos planteamientos de ritmo muy diferentes pero que tienen en común una alta eficacia de sus ataques.

Dos descartes

Un partido para el que Pedro Martínez ha elegido ya a los 12 jugadores con los que luchará por otra victoria liguera. Esta vez, Martínez sólo ha tenido que hacer dos descartes técnicos porque el tercero, está motivado por fuerza mayor: la lesión de Kameron Taylor que no ha viajado a tierras canarias. Kameron Taylor, que se perderá su tercer partido consecutivo por una lesión muscular en la pierna derecha.

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Pedro Martínez ha decidido esta vez dar descanso a Darius Thompson por lo que Issac Nogués entra en la convocatoria mientras Yankuba Sima será una vez más el tercer descarte.