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La Laguna Tenerife - Valencia Basket, la Liga Endesa, en vivo y en directo
El Pabellón Insular Santiago Martín acoge este duelo de la Liga Endesa entre La Laguna Tenerife y el Valencia Basket. Sigue la narración del partido minuto a minuto con SUPER
El calendario no da un respiro y tras el partido del jueves de Euroliga ante el Real Madrid, el Valencia Basket visita este sábado al La Laguna Tenerife (20:00) en el Santiago Martín en un duelo de máxima exigencia en el que, a la falta de descanso, se le suma la notable ausencia de Kameron Taylor, que se perderá su tercer encuentro consecutivo por una lesión muscular en la pierna derecha.
Un contratiempo para un Valencia Basket que, eso sí, podrá contar con el resto de jugadores disponibles, por lo que Pedro Martínez tendrá que hacer dos nuevos descartes para el partido ante el equipo aurinegro. Un rival que también tiene ausencias notables, ya que a la de Joan Sastre por lesión y Gio Shermadini (segundo jugador más valorado de la Liga Endesa con 18,9 créditos) por el fallecimiento de su padre, se le suma la de un Patty Mills recién fichado pero que no llega a tiempo para debutar, ya que llegará a la isla este sábado al mediodía y tendrá que esperar hasta la próxima semana para vestirse de corto.
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