Pedro Martínez: "Ya desde el calentamiento he tenido una mala sensación"

Pedro Martínez reconoció la superoridad de La Laguna Tenerife tras la derrota del Valencia Basket este sábado 14 de marzo en la cancha canaria: "Nos han superado en todo, no quiero quitarles méritos diciendo que toda la responsabilidad de la derrota ha sido nuestra. Ellos han jugado mucho mejor y nos han superado claramente".

Sobre la creciente superioridad del Tenerife, analizó: "Es un poco más de lo mismo, el equipo que está jugando bien, que le están saliendo bien las cosas, tiene un punto más de alegría y ese punto más se nota en el rebote, en el balón dividido, en la comunicación... un poco en todo, te vienes un poco abajo y el otro equipo se viene arriba. La diferencia se agranda muchísimo".

Crítico con la actitud del equipo

Pedro Martínez reconoció que las malas sensaciones empezaron incluso antes del partido: "Por cómo he visto que hemos hecho el calentamiento ya he tenido una mala sensación desde antes de empezar el partido de que no estábamos muy metidos. Esto no es una crítica a los jugadores, es mi principal responsabilidad y y creo que no hemos hecho una buena preparación del partido. Soy muy crítico pero sobre todo conmigo".

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Decepcionado

Para Pedro Martínez, la derrota se debió al acierto local pero también al mal juego del Valencia Basket: "Han jugado muy bien, tienen talento, calidad, nos han superdo en todo, en preparación táctica. Pero también esta derrota tiene que ver con nosotros. Estamos decepcionados, no hemos jugado bien. Hay que destacar lo bien que han jugado ellos, les felicito y lo mal que hemos jugado nosotros".