Recital de Ethan Happ, que hace historia en el San Pablo Burgos

Tras un paso por el Valencia Basket marcado por una grave lesión en el pie que le persiguió surante casi año y medio, Ethan Happ sigue reencontrando su mejor versión en su nueva etapa en el San Pablo Burgos, en el que se ha convertido en una pieza clave para un equipo que está en plena lucha por lograr la permanencia en la Liga Endesa.

El estadounidense con pasaporte de Macedonia del Norte fue uno de los más detacados de su equipo en la victoria de este domingo ante el Baskonia por 107-96 y no solo por el doble-doble que logró con 16 puntos y 10 rebotes para 33 de valoración, sino porque además se convirtió en el jugador con más tapones en un solo partido en la historia del club en la Liga ACB.

Happ seis tapones logró, estableciendo así una nueva marca para la entidad burgalesa, pues hasta ahora el récord estaba fijado en cinco y era compartido por Deon Thompson y Sebas Saiz.

Ethan Happ y Diakité, en pugna por un balón en el San Pablo Burgos - Kosner Baskonia / acb Photo / Cintia Cortés

Etapa en el Valencia Basket

El norteamericano llegó al Valencia Basket en verano de 2024 procedente del Dreamland Gran Canaria y con contrato hasta junio de 2026, donde fue pieza importante con unos números de relumbrón; 11'5 puntos con un 65,6% en tiros de dos, 5'5 rebotes, 2 asistencias y 1'3 recuperaciones para 15,1 créditos de valoración de promedio. En Valencia, en su primera temporada, solo pudo participar en diez partidos entre Liga Endesa y EuroCup con la camiseta taronja hasta el final del mes de octubre de 2024.

Esta misma temporada no es la primera vez que supera o alcanza los 30 de valoración, ya que contra el Joventut y pesar de la derrota, llegó hasta los 19 puntos, 9 rebotes y 7 robos, para 30 créditos.

Más récords del San Pablo Burgos

Por otra parte, en este mismo partido ante el Baskonia, el San Pablo Burgos ha igualado su récord de anotación en la Liga ACB al alcanzar los 107 puntos en un mismo partido, una cifra que ya había conseguido el pasado mes de enero en el encuentro disputado frente al Covirán Granada.

Hasta esa marca, el registro ofensivo más alto del club en la competición era de 104 puntos, logrados en febrero de 2022 en un duelo ante el Surne Bilbao Basket que necesitó dos prórrogas para resolverse y que terminó con victoria burgalesa (104-97).

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Además del registro anotador, el conjunto burgalés también estableció un nuevo récord de valoración colectiva en un partido de ACB, con 148 créditos de valoración, superando la anterior marca del club, que era de 138 y que también se había conseguido en el encuentro frente al Granada de esta temporada.