Buenavida, Carrera, Fam y Araújo quieren lucirse ante EEUU

La selección española de baloncesto, con cuatro jugadoras del Valencia Basket en sus filas: Elena Buenavida, Raquel Carrera, Awa Fam y María Araújo, cierra este martes 17 de marzo a lo grande su participación en el Pre-Mundial. Las de Miguel Méndez se enfrentan a EEUU (22:00 horas, Teledeporte, RTVE Play), en la última jornada del clasificatorio que se celebra en San Juan de Puerto Rico. España afronta esta última cita con la tranquilidad de haber asegurado ya su pasaporte para el Mundial Mundial de Alemania del próximo mes de septiembre. Aún así, el partido supone un gran test para la selección y una oportunidad para muchas jugadoras de mostrar su juego en es 'escaparate' estadounidense. Ese es el caso de jugadoras como Awa Fam a la que muchos señalan como una de las favoritas a protagonizar el próximo draft o de Raquel Carrera otra jugadora habitual en las quinielas americanas. Para una jugadora joven como Elena Buenavida, medirse a EEUU es también una motivación añadida y una oportunidad para seguir ganando experiencia. Buenavida tratará además de refrendar su buena actuación ante Italia.

La selección, aunque ya sin nada en juego tratará de recuperar su mejor versión tras la intranscendente derrota sufrida ante Italia por 68-56.

Raquel Carrera / FEB

Méndez pide concentración

El eleccionador nacional Miguel Méndez pidió mayor concentración a sus jugadoras tras la derrota ante Italia: "Creo que tenemos que aprender este tipo de situaciones y que muchos de los errores cometidos hoy vienen de una falta de intensidad, de una falta de concentración en el partido, de una aproximación al partido equivocada. Puedo entenderlo desde el punto de vista de que hemos conseguido calificación y no nos jugamos nada, y ya todos están pensando en lo que viene la próxima semana", prosiguió.

El gallego calificó de "momento extraño, loco" las fechas de este Premundial y el "el jugar cinco partidos en siete días en este momento de competición". "Especialmente en las competiciones nacionales del nivel de la nuestra en España, con 16 equipos y la mejor liga de Europa. Obviamente, es normal que esté todo el mundo con un ojo puesto en la jornada del próximo día y en la Copa de la Reina que viene seguida", remarcó.

"Esto lo puedo entender, pero creo que esto tiene que ser una enseñanza para todos, para las jugadoras jóvenes de nuestro equipo, pero también para las veteranas. Un día sin competir, como este, nos puede echar de un campeonato y tenemos que tratar de extraernos un poco del ruido de fuera", añadió Méndez.

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EEUU, último partido

A la actual subcampeona de Europa le queda un partido, este martes ante los Estados Unidos, donde tampoco hay nada en juego. "Parece que nuestra competición terminó el sábado y estamos pensando ya en la semana que viene, en dos días nuestras jugadoras estarán jugando. Es un momento complicado para jugar esta clasificación, pero intentaremos jugar nuestro baloncesto para que las jugadores tengan minutos y luego evitar los problemas físicos", reiteró Méndez.