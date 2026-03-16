España cae ante Italia pero recupera a una gran Buenavida

Con la tranquilidad de tener ya el billete para el Mundial de Berlín en el bolsillo tras la victoria en el tercer partido de la semana ante Puerto Rico, España afrontó 21 horas después su primer gran reto ante una selección potente como Italia. Y quizá el cansancio acumulado y el hecho de ya no tener un objetivo concreto más allá de crecer como equipo, las de Miguel Méndez se vieron superadas casi desde el principio por una Italia que jugó con más intensidad y que pudo celebrar al final su clasificación. El 68-56 dejaba a España lejos de sus 90 puntos de media en el resto del torneo, en un partido en el que les lastraron las 25 pérdidas.

Miguel Méndez salió de inicio con Yyana Martín, Maite Cazorla, María Conde y la dupla de interiores taronja formada por Awa Fam y Raquel Carrera. Y fue precisamente la gallega quien abrió el marcador en el primer minuto, instantes antes de que la canterana taronja estrenara también su casillero para poner el 2-5. Italia, más necesitada de la victoria al no tener asegurada aún la clasificación para el Mundial, reaccionaba con energía, liderada por Pasa y Zandalasini.

Con 7-5 y pasado ya el ecuador del primer cuarto, el seleccionador español empezaba a mover el banquillo con un triple cambio dando entrada a Elena Buenavida (quien descansó ante Puerto Rico), Mariona Ortiz y Megan Gustafson. La pívot estadounidense anotaba en su primera acción de ataque y dio pie a un intercambio de triples en el que Conde y la propia Gustafson respondían a al acierto de Santucci y Spreafico desde el 6,75, con Zandalasini ayudando a poner el 15-13 al final del primer cuarto.

Las internacionales españolas, antes del partido recibiendo a Raquel Carrera. / FEB

Reacción de España tras un -11

Italia, con más intensidad, lograba recuperar balones con cierta facilidad y anotando en rápidas transiciones ante una España que tenía problemas para controlar el balón, pero que se mantenía en el partido gracias a su superioridad en el rebote y al acierto en el tiro exterior.

Eso sí, en la vuelta a la pista, las de Méndez se atascaron unos minutos cara al aro, anotando solo desde el tiro libre hasta Iyana Martín salió al rescate tras ponerse con 11 puntos de desventaja (28-17). Seis puntos de la ovetense, intensa en la defensa y robando balones, les dieron oxígeno y Buenavida y Awa acercaron a España hasta el 28-26 al descanso, con la canaria sin fallo desde el 4,60 y la santapolera anotando un triple.

María Conde tuvo que retirarse tras un golpe en el tobillo. / FEB

El lastre de las pérdidas

La propia Buenavida seguía tirando del carro junto a Gustafson, con cinco puntos y un triple cada una en la reanudación, para lograr un parcial de 2-10 que les llevaba a un +6 (30-36). El mejor momento de las españolas, sin embargo, se esfumaba en los siguientes minutos, fruto de las innumerables pérdidas y del acierto de Zandalasini.

Italia volvía a ponerse por delante 41-40 y Méndez paraba el partido a 3:27 del final del tercer cuarto. Italia sumaba ya 20 puntos tras pérdida, pero la solución no llegó en los últimos minutos del tercer período, en los que Italia tomó algo más de ventaja desde el tiro libre (47-43).

Último cuarto sin opciones

De nuevo Buenavida abría el marcador en la vuelta a la pista, antes de que la también taronja María Araújo (la mejor ante Senegal), sumara sus primeros puntos con un triple. España se ponía a solo dos puntos (50-48), pero una inspirada Pasa tiraba de las italianas para abrir otra pequeña brecha que llegó a ser de +7 para las de Andrea Capobianco después de un 2+1 de Olbis Andre.

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Gustafson primero y Mariona después, con un triple, intentaban reducir diferencias, pero un triple de Cubaj y el acierto de una Zandalasini que llegó hasta los 22 puntos cerraron ya cualquier esperanza de remontada para las españolas, que perdieron 68-56 ante una Italia que lograba también su billete para el Mundial a falta de una última jornada en la que las transalpinas se medirán a Senegal y las españolas, a la todopoderosa selección de Estados Unidos.