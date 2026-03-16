Un partido 'difícil' y otro 'fácil' para el Valencia Basket en el Roig Arena en la semana fallera

El Valencia Basket afronta esta semana dos partidos en su feudo, el Roig Arena. Dos oportunidades para reencontrarse con las buenas sensaciones tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa, tras las dos decepciones sufridas la semana pasada. Los taronja caían primero en la Euroliga ante el Real Madrid y cerraban una mala semana con derrota también el pasado sábado en la Liga Endesa ante La Laguna Tenerife. Dos derrotas fuera de casa que ahora, en la semana fallera, el Valencia Basket tratará de enmendar con el apoyo de su afición en el Roig Arena.

El jueves reciben al Barça

El calendario depara para los de Pedro Martínez a priori un partido 'difícil' y otro 'fácil', al menos sobre el papel: en Europa frente al Barça y en la Liga Endesa, frente al colista, el Covirán. En la Euroliga, el día de San José, este jueves 19 de marzo el Valencia Basket tratará de sumarse a las fiestas dedicando una victoria como colofón fallero a su afición. Reciben en casa al Barça a las 18:00 horas, un partido que hace unos días se adelantó varias horas para que no coincidiese con la Cremà.Tras la derrota en la pasada jornada ante el Real Madrid por 96-79, el Valencia Basket tratará de sumar una nueva victoria ante el Barça que le permita mantenerse en la parte alta de la clasificación. Tras la derrota ante los de Scariolo, los taronja han bajado a la cuarta posición con 20 victorias y 11 derrotas, las mismas que el Real Madrid, tercero y el Olympiacos, segundo. El Fenerbahçe, con 22-11 sigue como líder destacado. El Valencia Basket tratará de volver a la senda de la victoria en la Euroliga para consolidarse entre los seis primeros y por tanto, en las plazas que, al término de la Fase Regular, asegurarán el pase directo a cuartos, sin tener que pasar el play-in que sí deberán jugar los clasificados entre el 7 y el 10º. El Barça, por su parte, llegará a Valencia con urgencias ya que es décimo con 17-14 y necesita ganar para no ver peligrar la clasificación para el play-in.

Clasificación de la Euroliga / Euroliga

El domingo reciben al colista de la Liga

En la Liga Endesa, el Valencia Basket recibe el domingo 22 en el Roig Arena a las 17:00 horas al Covirán Granada. A priori, se trata de un partido propicio para que los de Pedro Martínez se sacudan las amargas sensaciones que dejó la derrota del pasado sábado en la cancha de La Laguna Tenerife por 89-71. La derrota en Canarias ha dejado a los taronja con un balance de 16 victorias y 6 derrotas que les aleja un poco más del líder, el Real Madrid (20-2). El Covirán Granada, por su parte, es el colista de la Liga Endesa y sólo ha sido capaz de ganar dos partidos esta temporada. Llegarán al Roig Arena con 2 victorias y 20 derrotas. Para los de Pedro Martínez se trata de una buena ocasión para recuperar la frescura en ataque y el juevo vibrante que no pudieron exhibir en Tenerife.

clas / Liga Endesa

A recuperar la identidad

El Valencia Basket afronta una semana en la que además de volver a ganar tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa, tratará de reparar su potencial ofensivo que se vio mermado tanto en su visita al Real Madrid como al Tenerife. Dos partidos en los que el Valencia Basket se quedó lejos de sus medias de anotación. En Madrid sólo pudieron anotar 79 puntos y en Tenerife 71 cuando tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa son uno de los equipos con mejor ataque. En La Liga Endesa los de Pedro Martínez promedian 94,73 puntos por partido y son el equipo con mejor ataque de la competición. Mientras, en la Euroliga, el Valencia Basket promedia 90,6 puntos.

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El Valencia Basket, tras regresar el domingo a València desde Tenerife, reemprendió este lunes 16 los entrenamientos aunque 'a medio gas'. Este lunes sólo se ejercitó parte de la plantilla y ya este martes 17 Pedro Martínez ha convocado a todos para el primer entrenamiento completo de la semana con el objetivo de preparar el partido ante el Barça del jueves.